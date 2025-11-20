"Rastrera e hipócrita": Eleazar Gómez ataca a Teo en 'La Granja VIP' y asegura que lo va a sacar

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas, Eleazar Gómez, una vez más está en el centro del escándalo, debido que antes del desayunó atacó sin piedad al reconocido influencer y comediante, César Doroteo, conocido como Teo, tachándolo de ser una persona "rastrera e hipócrita", mostrándose muy seguro de que tiene todo el apoyo del público y que lo va a sacar de La Granja VIP y a todo su grupo.

La mañana de este jueves 20 de noviembre, mientras que Teo estaba sentado en la mesa del comedor y Eleazar se encontraba en la cocina con Alfredo Adame, las tensiones se elevaron cuando el exgalán de Televisa comenzó a murmurar con Adame que iba a sacar uno a uno al grupo de chistositos, en los que se encuentra Teo, comenzando poco a poco a atacar directamente al creador de contenido.

Ante esta situación, el amigo de Ricardo Peralta sin perder la calma comenzó a reclamarle a Eleazar por sus comentarios, con una gran calma, sin alzar la voz o moverse de su lugar, le pidió que se calmara y que no quería tener nada que ver con él, a lo que Eleazar comenzó a decirle que él no quería tener una cercanía con él, que si hubiera querido se la hubiera pedido, pero que no le interesaba estar cerca de alguien que es una persona "rastrera e hipócrita".

¡Hubo fuego! uD83DuDD25 Luego de la asamblea de nominación en #LaGranjaVIP, Teo y Eleazar se fueron directo al ring, pues a ninguno de los dos les pareció lo vivido en dicha nominación. uD83DuDCA5uD83EuDD2F#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/v4QrAvwt15 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 20, 2025

El exparticipante de Survivor México, declaró que él no era ni hipócrita o rastrero como decía, porque siempre fue sincero y él le dijo desde un inicio que no le interesaba estar cerca de él, pero Eleazar siguió acusándolo de ser eso y de que él era quién no lo quería cerca, pero Teo señaló que apenas ayer le pidió las paces y convivir. Al ver que no se llegaba a nada, Teo le pidió a Eleazar paz, que mejor se enfocara en dar buena vibra, pero Gómez declaró que estaba en un persona para agradar.

Pese a que el influencer estaba en calma y era constantemente insultado por el actor de La Mexicana y El Güero, que alzaba la voz, decidió mejor ponerse a hacer otra actividad y ver si ayudaba a la cocina, a lo que Gómez siguió después hablando con Adame, afirmándole que él iba a regresar el domingo 23 de noviembre e iba a ir por todo su grupo para sacarlos uno a uno.

La forma tan tranquila en la que Teo frena a Eleazar es de admirarse jajajajajajja

Eleazar se enoja tanto que se tropieza con sus mentiras y lo más chistoso es que aún insultando a Teo no lo saca de sus casillas.



ELEAZAR NO PUEDE CON TEO#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/N9fIbfVBXw — Professional Yapper uD83DuDD77? (@toomuchtime999) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui