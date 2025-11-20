Reportan desaparición de integrante de 'Venga la Alegría'; afirman tenía problemas de adicciones

Ciudad de México.-

Hace unos días, Álex Kaffie informó en su programa de YouTube que René Gómez, quien funge como jefe de información de la zona de espectáculos de ‘Venga la alegría’, presuntamente no se habría presentado al foro por cuatro días. Lo cual encendió las alarmas, dado que sería uno de los colaboradores que, aparentemente, acostumbra estar en el foro desde temprano para preparar la sección antes mencionada. “Lleva tres, casi cuatro días, que no se presenta a trabajar el jefe de información que se llama René Gómez... Están muy preocupados, los tiene muy sacados de onda que no se ha presentado a trabajar”.

“María Eugenia Silva, la productora, ha contactado por teléfono con él y la mayoría de las veces no le contesta... En otras llamadas no se entiende lo que está diciendo”, agregó.

“René Gómez es el integrante de ‘Venga la alegría’ que ha sido ingresado a un centro de adicciones… Venía siendo el jefe de información en la parte de espectáculos de ‘Venga la alegría’, venía ejerciendo ese puesto, desafortunadamente recayó. Ha tenido otros tropiezos con malos hábitos”.

“Recuerdo, dicen quienes son allegados a él, que en estos momentos sería su quinta ocasión de internamiento... Yo fui testigo de cuando la señora Maxine Woodside y Rocío de la Mora lo ingresaron a una clínica, la que sufragó los gastos fue la señora Maxine”, agregó.

Jorge Nieto “Ya perdió el trabajo, una oportunidad de oro, una oportunidad que codician tantas personas y quien se queda en su lugar, o quien se queda con su puesto es Jorge Nieto”

Fuente: Tribuna del Yaqui