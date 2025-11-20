Sergio Mayer Mori expone los nexos de actor de Televisa asesinado con narcotráfico; fue acribillado

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Sergio Mayer Mori, de nueva cuenta está dando de que hablar debido a que durante una conversación dentro de La Granja VIP, cometió una indiscreción que indignó al público; expuso nexos con el narcotráfico del fallecido actor de Televisa y presentador, Renato López, el cual fue acribillado en el 2016 junto a su publicista.

Renato con tan solo 33 años de edad, el 23 de noviembre del año 2016, fue encontrado sin vida al lado de su publicista, Omar Girón, dentro de un auto en el Estado de México. Tras confirmarse la muerte que estremeció al gremio, se dijo que el conductor de Telehit, parte de Televisa, fue emboscado con engaños, pues supuestamente lo llamarían para una campaña publicitaria de la que recibiría 200 mil pesos por cápsula, pero al llegar, fueron recibidos por una ráfaga de bala.

Según los informes que se dieron, el actor de El cielo en tu mirada y su publicista fueron interceptados en el centro de reunión, por dos vehículos negros, en el que habían varios sujetos armados, que se bajaron y rafagearon el carro de la víctimas hasta acabar con sus vidas. La fiscalía declaró que el video permitió arrestar a tres de los culpables y saber que se trató de un crimen pasional, y que no estaba en actos ilícitos, sino que se involucró con la novia de un narco: "Se pudo determinar que Renato andaba con la novia de uno de los imputados. Esto provocó un gran enojo, y ordenó que lo privaran de la vida".

?? #ExpedienteC4 | ¡De la fama a la muerte! El caso de Renato López, reconocido actor, causó conmoción en el medio artístico luego de ser asesinado, presuntamente, por una venganza por celos.



uD83DuDCFA Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/Vyn1YrRGiS — @telediario (@telediario) October 30, 2025

Ahora, a casi 10 años de la muerte del actor y presentador, el hijo de Sergio Mayer, al hablar dentro del reality show antes mencionado con Alberto del Río, alías 'El Patrón', mencionó que Renato estaba ligado al crimen organizado, relatando que incluso en una ocasión en la que viajó a Estados Unidos antes de su muerte, él lo puso en contacto con un dealer que podía llevarle sus cigarros especiales a California, Estados Unidos.

De la misma hora, declaró que cuando se puso en contacto con ese "amigo" que lo contactó Renato, al intercambiar mensajes, este fue sumamente amable cuando le comentó que iba por parte del hoy difunto actor y presentador: "Él me responde: '¿Eres amigo de Renato? Lo que necesites', ¿ubicas a Renato? él ya no está. Luego me dice: 'Mañana voy para Santa Mónica y te lo paso a dejar'. Justo yo iba a ver a una amiga en Santa Mónica y me dice: 'Paso por ti y te llevo'".

JAJAJAJA el Sergio Mori hablando de Renato López, conocido dealer de drogas que fue asesinado por meterse con la novia de un narcotraficante, lo mejor que puede hacer el padre es ya sacar a este vato jajaja#LaGranjaVIP



pic.twitter.com/mFzO2HLwWP — Golden Boy (@adamesrules) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui