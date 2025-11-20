Tunden a Maite Perroni por subir de peso, Cazzu habla de la custodia de Inti y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información en el mundo del espectáculo ha estado movida durante las últimas horas, por lo que a veces resulta complicado mantenerte al tanto de todo lo que sucede. Si tú no tienes mucho tiempo para leer las noticias que están marcando tendencia, quédate porque el Tribuna Top 3 Espectáculos tiene el mejor resumen. En la edición de hoy jueves 20 de noviembre, conoce porqué están criticando a Maite Perroni en las redes sociales.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Kevin Spacey no tiene hogar

El actor Kevin Spacey reveló que no tiene un hogar debido a los costes legales y las dificultades laborales derivadas de las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas en su contra desde 2017.

Cazzu desmiente rumores sobre custodia de su hija Inti

La cantante argentina Cazzu llegó a México y fue cuestionada por la prensa si era verdad que ahora tiene la custodia total de su hija Inti, luego de un pleito mediático con Christian Nodal. La trapera contestó que eso era falso, ya que esa clase de procesos llevan demasiado tiempo y descartó que esté haciendo un trámite actualmente.

Critican a Maite Perroni por subir de peso

La famosa actriz mexicana, Maite Perroni, estuvo en la inauguración del Congreso Distrito Creativo, celebrado por el gobierno de El Salvador y las imágenes difundidas del evento han originado una ola de críticas hacía el aspecto físico de la cantante. Los internautas no han dejado de criticarla por haber subido de peso.

Fuente: Tribuna del Yaqui