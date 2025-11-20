ÚLTIMA HORA: Fátima Bosch conquista Miss Universo 2025 y le da a México su cuarta corona

Tailandia.- Fátima Bosch, originaria de Tabasco, conquistó Miss Universo 2025 y le dio a México su cuarta corona. La mexicana mostró su gracia, fuerza y brillo, con un discurso de empoderamiento y siempre dejando claro que las mujeres deben creer en su trabajo y hacer escuchar su voz. En quinto lugar quedó Olivia Yacé de Costa de Marfil, en cuarto lugar Ahtisa Manalo de Filipinas, Stephany Abasali de Venezuela fue el tercer lugar, mientras que Praveenar Singh de Tailandia logró el segundo lugar.

En la historia, tres mujeres mexicanas han ganado el título de Miss Universo: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020). Fátima, de 25 años, originaria de Teapa, Tabasco, superó a más de 120 concursantes de todo el mundo en la 74ª edición del evento, celebrado en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, en Tailandia. La mexicana es diseñadora de modas y defensora de causas sociales.

En la ronda de preguntas de los jueces, Fátima respondió sobre cómo usaría su título para empoderar a las niñas alrededor del mundo y ella enfatizó el hecho de hacer escuchar su voz: "Yo les diría que crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas". Sus sueños son importantes y jamás permitan que nadie las haga dudar de su trabajo y su voz tiene que ser escuchada". En su discurso también dijo: "Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada".

En todo México las celebraciones ya comenzaron y se espera que la nueva Miss Universo visite varias ciudades a su regreso, incluyendo Villahermosa y Teapa, en Tabasco, para compartir este hito histórico con el público. Durante su reinado de un año, Bosch promoverá causas como la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y el acceso a la educación en comunidades vulnerables. Pese a la controversia, como el incidente con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, quien la insultó públicamente durante un evento de promoción el 4 de noviembre, Fátima logró resaltar con fortaleza.

Fátima es hija de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa. Bosch es la primera ganadora de Miss Universo México que proviene de Tabasco y ha superado desafíos personales como el bullying escolar relacionado con su TDAH y dislexia, transformándolos en un mensaje de resiliencia.

