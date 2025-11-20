VIDEO: Arturo Carmona es captado al pelearse con actor de Televisa en evento de Las Vegas, EU

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arturo Carmona, de nueva cuenta regresó al escándalo, debido a que recientemente fue captado en VIDEO al momento de que en un lugar público estuvo peleándose con Cristian de la Fuente, un famoso actor de Televisa con el que ya ha revelado que tiene problemas en su proyecto juntos, mientras que estaban en evento de Las Vegas.
Desde hace varios días se ha estado circulando el rumor que entre de la Fuente y Carmona, que interpretan al 'Maestro de Ceremonias', en la obra Perfume de Gardenias, no tienen una buena relación laboral, incluso se ha dicho que fue por una mujer, mientras que otros por ego. De la misma manera, se dijo que el problema habría escalado a tal grado que los ánimos se calentaron tanto en una discusión que hasta llegaron a los golpes. Por su parte, Cristián se ha negado a dar declaraciones al respecto.
Poco después de esto, en entrevista para Sale el Sol, Carmona confirmó esto, pero dejó en claro que todos estaban en sana paz y que son cosas que pasan entre compañeros todo el tiempo, que fue porque tienen una visión diferente en el trabajo y discutieron, pero que no hubo golpes y ya están en paz: "Somos una compañía muy grande y siempre habrá diferencias con los compañeros, afortunadamente a tiempo se aclaran las cosas, sí hubo algunos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar, en su momento se arregló, pero nada fuerte que nos impida trabajar juntos".
Sin embargo, hace unas cuantas horas las declaraciones del expresentador del programa Hoy se pusieron en duda, debido a que en Despierta América pasaron un video en el que se puede ver a Carmona y a de la Fuente mientras que están teniendo una acalorada discusión en medio de un salón en Las Vegas, Nevada, donde se tendría show de la obra anteriormente mencionada. Cristian se ve más alterado, mientras que Arturo lo ve con paciencia.
Cabe mencionar que al grabarse desde una distancia basta alejada de la pelea, no se puede escuchar que es lo que los artistas están discutiendo, y hasta el momento, ninguno de los actores ha salido para hablar con respecto a esta situación, por lo que no se sabe qué pasó y porqué discutían, pero se espera que pronto eso cambie y alguno salga a hablar respecto a este momento que ya se está viralizando.
Fuente: Tribuna del Yaqui