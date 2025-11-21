Adrián Marcelo aclara rumores de divorcio con Karina Puente; ¿fue hospitalizado por sobredosis?

Ciudad de México.- El polémico presentador mexicano, Adrián Marcelo, recientemente brindó una entrevista en la que acaba de aclarar los rumores que han circulado alrededor de sus dos escándalos recientes, como el hecho de si es verdad que está en proceso de divorcio con Karina Puente, y si es verdad que su inesperada crisis de salud se debió a sus adicciones, ¿acaso fue hospitalizado por sobredosis?

Como se sabe, mientras que Adrián estaba en La Casa de los Famosos México, fue apoyado de manera incondicional por su esposa Karina, que salía a defenderlo en cada funa, usando el tan característico sentido del humor negro del expresentador de Multimedios. Pero no solo ella demostraba su amor por él, sino que Marcelo en varias ocasiones afirmó que su esposa era el amor de su vida y que no la cambiaría por nadie.

Sin embargo, después de tanto amor, Adrián en una entrevista que tuvo Adrián con Judith Grace, el expresentador de SNSerio, mencionó que estaba pasando por un momento en su matrimonio tan complicado, que en realidad lo hacía pensar en que posiblemente no haya un futuro juntos: "No puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me moví. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y con satisfacer la imagen que se tenía de mí".

uD83EuDEE3¿Ya no hay amor?

En entrevista con @judithgrace , Adrián Marcelo habló de sus polémicas y de su desarrollo profesional, además de abordar un poco sobre su matrimonio con Karina Puente.

?Aseguró que está pasando por situaciones de las que no puede hablar por ahora, pero dejó… pic.twitter.com/nFdMeBV6UF — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) September 12, 2025

Ahora, a unos meses de estas declaraciones, Adrián en entrevista con Miguel Díaz, negó de manera rotunda que vaya a separarse de su esposa, destacando que como en toda pareja hay detalles, pero que estaban bien y no era verdad estas especulaciones que se ha vuelto muy controvertida en los últimos meses, pues muchos han señalado que sería por supuesta infidelidad o por cuestiones de sus adicciones.

Finalmente, con respecto a su tan polémica hospitalización, aclaró que mucha gente quiere verlo mal, pero en realidad no fue por nada de una sobredosis, asegurando que cuida lo que consume, así como el hecho de que negó que él tuviera problemas emocionales que lo llevaran a cometer una tontería, y que solo fue un exceso de trabajo dada a la gira de Hermanos de Leche por México.

El patrón Adrián Marcelo aclarando los rumores con @MiguelDiazTV ??uD83DuDE4CuD83CuDFFE pic.twitter.com/v3wSx1JWOn — Margarito Escobar Gaviria (@margarito40261) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui