Al borde de la muerte: Actor de Televisa revela trágica enfermedad y hace una dura confesión

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, Mauricio Herrera, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Ventaneando, en la que confesó que hace poco estuvo al borde de la muerte, ya que los doctores le diagnosticaron una trágica enfermedad, que aún sigue siendo muy temida pese a todos los avances, por lo que hizo una dura confesión al respecto.

Para el programa de TV Azteca, reveló que hace poco fue diagnosticado con Covid-19, y por desgracia estuvo en un estado muy grave que casi lo lleva a perder la vida, pero aseguró que él nunca pensó en rendirse y salió adelante pese a todo pronóstico y ahora debe seguir: "Todas las cosas que he vivido en estos 90 años: con quiénes he estado, qué cosas he hecho, quiénes ya no están... toda una historia. Estuve a punto de partir, pero me rehusé. Le puse buena cara a la vida y salí adelante".

Pero, pese a que libró a la muerte, aún hay un tema que le genera dolor y conflicto; las secuelas de su cirugía. A inicios del 2024, el actor del filme En La Mitad Del Muro, confesó que se tuvo una cirugía en la columna, a la cual se sometió por una lesión que tuvo hace algunos años, asegurando que no era nada de cuidado y estaba bien, con algunos problemas derivados de esta, pero que no eran peligrosos para su vida, solo que generaban molestia.

Estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna, un daño colateral fue el pie, que me lo desconectaron. Entonces, este pie no puedo hacerlo así. Le puse un alambre para que pueda yo bajar y caminar

Toco el piano, chiflo, canto, bailo y todo. Ahorita ya no puedo pararme porque me operaron de la columna y me dejaron poco lastimado de un pie, pero espero pronto estar activo.

Eso es bien interesante. Escribí este libro, que es muy interesante porque es qué actitud tomar ante la vida. Siempre una actitud positiva", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui