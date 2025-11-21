¿Cazzu confirma dueto con Belinda tras encuentro? La cantante hace inesperadas declaraciones

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, recientemente fue abordada por la prensa en importante evento, en el que fue reconocida por su talento. Durante este encuentro, la trapera hizo inesperadas declaraciones al ser cuestionada sobre su expareja, Christian Nodal, su carrera y por supuesto por su encuentro con Belinda, ¿acaso ha confirmado un dueto con la también actriz?

La noche del pasado jueves 20 de noviembre, la revista GQ México realizó un importante evento en el que celebran año con año, a la excelencia y el impacto de las celebridades destacadas del arte, el entretenimiento y la cultura. Entre las invitadas estuvieron Cazzu y Belinda, ambas exparejas del polémico intérprete de Adiós Amor, que al encontrarse por primera vez en persona, no dudaron en tomarse fotos, y hasta en hablar, incluso hay videos en los que se sonríen y ríen al hablar.

Primeramente, la prensa le cuestionó como se sentía por ser una de las galardonadas de la noche, y solo pudo decir que este reconocimiento lo toma con cariño y agradecimiento a toda la gente mexicana que la está apoyando y le permite seguir creciendo en su carrera, además de asegurar que se siente "muy orgullosa de volver tan seguido, sobre todo a comer", alabando la gastronomía y la cultura mexicana.

“Belinda”



Porque por primera vez se encontró con Cazzu.



pic.twitter.com/nw19xnrt1C — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 21, 2025

Ante esto, quisieron cuestionarle sobre el tema del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, pidiendo consejos para sus seguidoras sobre que hacer si pasaran lo que ella, a lo que respondió con claridad con un "he pasado cosas difíciles pero aquí sigo", mostró su bicep haciendo referencia a que se hace más fuerte, pero sin adentrarse a los temas a los que la prensa quería tocar, como su batalla legal con Nodal.

Al no recibir respuestas sobre el tema del sonorense, le lanzaron preguntas de su encuentro con la actriz de Bienvenidos Al Edén, pero de la misma manera, la intérprete de Con Otra no respondió, y solamente siguió posando para las fotos, y tras esto, se dio la media vuelta y salió del evento, mientras que le seguían gritando preguntas.

Fuente: Tribuna del Yaqui