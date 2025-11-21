Cynthia Erivo explica su reacción al proteger a Ariana Grande en Singapur: ¿Está enamorada de ella?

Singapur, Asia. – Hace un tiempo se volvió viral en redes sociales el momento en que la actriz Cynthia Erivo protegió de un fan intenso a su compañera de reparto Ariana Grande. El joven, que más tarde fue identificado como Johnson Wen, de 26 años, se abalanzó de repente contra la estrella estadounidense, quien se asustó, y fue entonces cuando la también famosa de 38 años intervino rápidamente.

Por supuesto, su reacción dividió opiniones: algunos consideran que actuó correctamente, mientras que otros piensan que la exestrella de Nickelodeon exageró, pues supuestamente no había un motivo válido para alarmarse por la acción del australiano. Sin embargo, algunos fueron un poco más allá, y a partir de entonces surgieron diversas hipótesis que aseguran que Cynthia estaría obsesionada con Ariana.

Respuesta de Cynthia Erivo

En entrevista para el medio TODAY, la intérprete de Ephaba confesó que aquel día no estaba pensando y que lo único que deseaba era asegurarse de que su amiga estaba bien: "Estoy segura de que no tenía intención de hacernos daño, pero nunca se sabe en estas circunstancias, y yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto", señaló la también celebridad británica.

Ariana contó que ella suele ser bastante física

¿Es extraña la relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo?

Como mencionamos antes, se han dicho muchas cosas sobre la amistad entre las famosas, desde que Cynthia estaría enamorada en secreto de la cantante, hasta comparaciones de su vínculo con el de Yolanda Saldívar y Selena Quintanilla. Ariana Grande finalmente abordó un poco el tema en un episodio del podcast Good Hang de Amy Poehler, donde contó que suele canalizar su energía a través de las manos.

"Canalizo mucha energía a través de mis manos", enfatizó, y luego agregó: "Siempre estoy tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo cuando comparto espacio con otras personas". Asimismo, explicó que su amistad surgió debido al tiempo que pasan filmando juntas: "Por eso tratamos de estar en contacto en cuanto es posible y de cuidarnos mutuamente para honrar el proyecto lo más humanamente posible".

