De Lupita Jones a Fátima Bosh: El curioso vestido rojo de las mexicanas que ganan Miss Universo

Ciudad de México. – Anoche se confirmó que la ganadora del certamen de Miss Universo, edición 2025, fue nada más y nada menos que la mexicana Fátima Bosh. Evidentemente, todos siguen celebrando el triunfo de su paisana. Sin embargo, en redes sociales llamó la atención un detalle del que pocos se acordaban: todas las hermosas modelos que han traído la corona a México decidieron usar un vestido rojo en la final.

Las hipótesis son variadas. Algunos creen que se trata de una simple coincidencia, otros lo consideran un amuleto de buena suerte, y hay quienes piensan que la vencedora ya estaba pactada. Sea cual sea la razón, aquí en TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber acerca de esta curiosa coincidencia, así como quiénes son las jóvenes que lograron obtener el tan ansiado reconocimiento.

Fátima Bosh (2025)

La carismática tabasqueña optó por un vestido rojo con detalles dorados, el cual, según información extraoficial, fue creado por Trino Orozco, diseñador de alta costura originario de Guadalajara, quien trabajó junto a Manuel de la Mora, encargado del bordado artesanal y el diseño contemporáneo. Además, un detalle que le dio gran presencia fue el cuello alto y la capa, que provocaron más de un halago por parte de los expertos.

Andrea Meza

Andrea Meza (2021)

Andrea Meza, quien se coronó como la tercera mexicana en ganar el certamen, lució un vestido de pedrería rojo diseñado por Ivis Lenin Ayala Pacheco. El diseñador confesó que se inspiró en la Época de Oro del cine y que la confección le llevó todo un año. Un dato interesante es que, de acuerdo con Vogue, además de estar hecho sobre tul de seda rojo escarlata, se bordaron a mano 30,000 cristales Swarovski.

Ximena Navarrete

Ximena Navarrete (2010) y Lupita Jones (1991)

La jalisciense Ximena Navarrete logró ser Miss Universo 2010 en Las Vegas, y lo más especial es que habían pasado casi dos décadas para que una mexicana volviera a obtener el ansiado premio. Cabe destacar que su vestido rojo, con flecos y pedrería, hizo que su diseñador, Benito Santos, alcanzara fama internacional. Además, no fue la única vez que trabajó para la modelo, ya que la ha vestido en más de una ocasión.

Lupita Jones

Por su parte, la primera mexicana en hacer historia en Miss Universo fue Lupita Jones, quien sin saberlo inició la tradición del vestido rojo ganador. En aquel año, la actriz, escritora y empresaria mexicana portó un modelo rojo con escote en "V" y detalles bordados. A pesar de que otras participantes han elegido colores diferentes, siempre ha resultado curioso que las vencedoras mexicanas opten por un tono semejante. ¿Cuál es tu favorito?

#Tendencias | Presidenta Sheinbaum celebra a Fátima Bosch, tabasqueña coronada Miss Universo 2025 uD83DuDC51https://t.co/WvNbHuoQ9T — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui