Drama en 'Exatlón México': Humberto se entera en 'live' del novio de Ella Bucio y así reacciona

Ciudad de México.- El reconocido atleta rojo, Humberto Noriega, recientemente estuvo en un 'live' de Instagram con sus fans, después de haber ganado la Medalla Varonil, y como era de esperarse, se enteró del drama amoroso del que es protagonista dentro de Exatlón México, tras confirmarse su relación amorosa con la parkourista mexicana, Ella Bucio. En dicho momento, también se enteró del novio que tiene la joven fuera del show y sorprendió con su inesperada reacción.

El pasado 10 de noviembre del año en curso, dentro del reality de TV Azteca, mientras que Ella estaba comiendo y su compañera de equipo Edna, estaba picando una fruta, la parkourista reveló que su cercanía con Humberto ha ido creciendo y están en medio de un romance, pero que hay detalles que no le gustan, como su actitud de celos al ver que se está comenzando a llevar con otros hombres del equipo, como Mario 'El Mono' Osuna.

Ante esto, se habló del joven parkourista, Arturo Camarena, novio de la atleta roja, quién empleó su cuenta de Instagram para dejar muy en claro que Ella y él tienen una relación abierta, lo que les permite muchas cosas, como el hecho de que ella tenga un romance con Humberto dentro del reality, por lo que pide un alto a especulaciones, insultos y demás, señalando que es complicado en ese momento hablar del tema porque ella no puede opinar a su lado, por lo que desea que ya no lo hagan más complicado: "Es muy difícil lo que está pasando porque no hay comunicación, y se hace más difícil si la gente está insultando".

Ahora, en el mencionado 'live', Humberto fue cuestionado sobre esta situación de la relación abierta entre Ella y su novio y que él haya salido a decir que la joven tiene la libertad de salir con él por ese acuerdo, el atleta declaró que ellos mismos se respondieron, que ambos tienen esos acuerdos, y por el momento, ambos adentro se enfocan en su trabajo en las pistas y después verán si se llega a algo más serio y en caso de que pase, él no está dispuesto a una relación abierta.

Lo que se ve, no se pregunta. También, si ya saben, ¿para qué preguntan? Pero al final, los dos estamos enfocados en la competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui