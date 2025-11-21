Fátima Bosch es Miss Universo 2025, FOTOS de Belinda y Cazzu provocan furor y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que pasó con tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de lo que hay en el medio artístico, la mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de este viernes 21 de noviembre, conoce los detalles de la coronación de Fátima Bosh como nueva Miss Universo o bien, la polémica que surgió porque Cazzu y Belinda aparecieron juntas.

Ariana Grande tiene Covid

La famosa cantante y actriz Ariana Grande anunció recientemente que ha dado positivo a Covid-19 luego de hacerse una prueba. En las últimas semanas, la intérprete de One Last Time estuvo viajando por diversas partes del mundo para la promoción de Wicked: For Good.

Cazzu y Belinda se encuentran

Las cantantes Belinda y Cazzu coincidieron en un reciente evento de la revista GQ y dejaron claro que no existe ningún tipo de enemistad o rivalidad entre ellas, sino que las une la empatía y la admiración mutua.

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo luego de escándalo

La mexicana Fátima Bosch fue coronada este viernes como la nueva Miss Universo en Tailandia, esto luego de que el director tailandés del evento la insultara públicamente delante de las demás concursantes. La mexicana llegó al Top 3 junto a la representante de Venezuela y Tailandia.

