¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Top3 Espectáculos

Fátima Bosch es Miss Universo 2025, FOTOS de Belinda y Cazzu provocan furor y más en Top 3 Espectáculos

Fátima Bosch es Miss Universo 2025, imágenes de Belinda y Cazzu provocan furor en las redes y más información en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Fátima Bosch es Miss Universo 2025, FOTOS de Belinda y Cazzu provocan furor y más en Top 3 Espectáculos
Mexicana gana Miss Universo, Belinda y Cazzu se encuentran y más en Tribuna Top 3 Espectáculos Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que pasó con tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de lo que hay en el medio artístico, la mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de este viernes 21 de noviembre, conoce los detalles de la coronación de Fátima Bosh como nueva Miss Universo o bien, la polémica que surgió porque Cazzu y Belinda aparecieron juntas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ariana Grande tiene Covid 

La famosa cantante y actriz Ariana Grande anunció recientemente que ha dado positivo a Covid-19 luego de hacerse una prueba. En las últimas semanas, la intérprete de One Last Time estuvo viajando por diversas partes del mundo para la promoción de Wicked: For Good.

Cazzu y Belinda se encuentran

Las cantantes Belinda y Cazzu coincidieron en un reciente evento de la revista GQ y dejaron claro que no existe ningún tipo de enemistad o rivalidad entre ellas, sino que las une la empatía y la admiración mutua.

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo luego de escándalo

La mexicana Fátima Bosch fue coronada este viernes como la nueva Miss Universo en Tailandia, esto luego de que el director tailandés del evento la insultara públicamente delante de las demás concursantes. La mexicana llegó al Top 3 junto a la representante de Venezuela y Tailandia.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.