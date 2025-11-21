Hallan sin vida a exactor infantil reportado como desaparecido; su camioneta estaba calcinada

Panamá, Panamá.- El reconocido exactor infantil de origen panameño, Esteban de León, desgraciadamente está acaparando titulares por haber sido hallado sin vida, después de ser reportado como desaparecido por sus familiares, tras toda una noche no presentarse en su hogar. Según los reportes dados, su camioneta estaba calcinada a pocos metros de donde su cuerpo se encontraba en el suelo, ¿qué le pasó?

Como se sabe el pasado 31 de octubre de este 2025, los familiares de Esteban, que es una reconocida exestrella infantil en Panamá, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición, generando una movilización inmediata debido a su reconocimiento público. La búsqueda por fortuna dio frutos, pero tristemente, durante los primeros días de noviembre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del joven.

Tras confirmarse la muerte del exparticipante del reality show Canta conmigo, de tan solo 25 años, los medios locales informaron que el cadáver fue encontrado envuelto en plástico y, cerca del lugar, se localizó la camioneta que el joven conducía, presuntamente calcinada. Los agentes encargados del caso informaron que en los reportes de la necropsia inicial no reveló heridas visibles, por lo que se aumentan las dudas de qué le pasó.

uD83DuDD4A? En la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en la 24 de diciembre, se dieron las honras fúnebres de Esteban De León. Familiares y amigos estuvieron presente en la iglesia para darle el último adiós.



uD83DuDCF8: Roberto Barrios pic.twitter.com/ZsWmdDvJXe — La Estrella de Panamá (@EstrellaOnline) November 8, 2025

Ante esto, la prensa local reveló que en días recientes, las autoridades panameñas informaron la detención de una persona presuntamente vinculada con la desaparición y posterior muerte del excantante, sin embargo, sigue sin tener informes sobre quién sería esta persona, si ya ha hablado y si se sabe finalmente que es lo que le pasó al reconocido cantante y actor.

uD83DuDFE1uD83DuDD35La familia de Esteban Danilo De León Osorio, de 25 años, formalizó una querella penal ante el Ministerio Público mientras continúa la investigación por su muerte, un caso que sigue revelando nuevos indicios y que mantiene bajo detención provisional a dos señalados: Arturo… pic.twitter.com/A9XPzvT9Ho — Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui