Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 22 de noviembre 2025: Lo que le depara a tu signo con Sol en Sagitario

Ciudad de México.- Este sábado 22 de noviembre de 2025 marca un cambio energético importante, pues el Sol entra en Sagitario, dando inicio a un periodo de expansión, optimismo y nuevas posibilidades. La carta del Tarot que domina esta jornada es La Rueda de la Fortuna, símbolo de cambios inesperados, giros del destino y situaciones que se acomodan a favor sin forzarse. Es por eso que debes conocer lo que le depara a tu signo con los horóscopos de Nana Calistar; aquí lo que le espera a tu zodiaco.
Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 22 de noviembre
- Aries
Hoy se mueve algo que te tenía estancado. No pelees el cambio, abrázalo. La Rueda de la Fortuna te abre un camino nuevo y cierra uno que ya no te servía. En el amor, una persona quiere volver, pero tú ya no estás para migajas.
- Tauro
Tu estabilidad se sacude un poco, pero es para que sueltes lo que ya no vibra contigo. Una plática importante llega y te aclara lo que no entendías. Hoy cuida tu paz emocional.
- Géminis
La Luna en tu signo te pone inquieto, parlanchín y con ganas de liberar tensiones. Se presenta una noticia o mensaje inesperado que te cambia el ánimo del día. En lo emocional, alguien te piensa fuerte.
- Cáncer
Tu sensibilidad se despierta, pero también tu intuición. Hoy descubres quién sí está para ti y quién solo finge. No cargues historias ajenas; elige tu propio bienestar.
- Leo
Hoy te cae el veinte de algo que llevabas tiempo ignorando. La energía te empuja a un cambio necesario. En el amor, alguien intenta conquistarte… y tú lo notas.
- Virgo
La vida te moverá piezas aunque tú quieras tener todo bajo control. Confía en el proceso; se acomoda a tu favor. Un pendiente empieza a resolverse sin que lo fuerces.
- Libra
Día ligero, con claridad mental y mejor ánimo. Lo que te preocupaba se vuelve más sencillo de manejar. En el amor, viene una plática sincera y necesaria.
- Escorpio
Aunque la energía cambia a Sagitario, tú sigues cerrando procesos internos. Hoy recibes una señal fuerte sobre alguien o algo que ya debes dejar ir. Tu intuición no falla.
- Sagitario
El Sol entra en tu signo y te llena de magnetismo, fuerza y claridad. Algo comienza a avanzar con rapidez. En el amor, se reactiva una conexión.
- Capricornio
Hoy tomas una decisión que llevabas posponiendo. Se te acomoda un asunto laboral o económico. En el amor, alguien quiere estabilidad contigo.
- Acuario
Te sientes más libre, creativo y diferente. Hoy podrías hacer un cambio significativo en tu entorno o recibir una idea que transforma tus planes. Buen día para amistades.
- Piscis
Tu intuición está en modo máximo. Hoy recibes una señal clara sobre un camino que debes tomar. En el amor, baja las expectativas y observa acciones reales.
