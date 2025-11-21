Jeni de la Vega, ex de Eleazar Gómez y Peso Pluma, atraviesa dolorosa pérdida: "Pega tan fuerte"

Ciudad de México. – Jeni de la Vega, conductora, modelo e influencer mexicana, quien adquirió especial relevancia en el mundo del espectáculo tras haber mantenido relaciones con Peso Pluma y Eleazar Gómez, está atravesando uno de los momentos más difíciles para cualquier persona y manifestó su dolor a través de redes sociales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el tema.

"Hay momentos en que la vida te pega tan fuerte, que a veces uno comete el error de cuestionar a Dios y no deja de hacerse la misma pregunta una y otra vez: '¿y si hubiera?', '¿y si las cosas pudieran ser diferentes?', '¿y si pude haber hecho más?'. Preguntas que no tienen respuesta. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos, amemos sin miedo a nada. Hoy estamos, mañana no sabemos", escribió la joven en su historia de Instagram.

¿Qué le sucedió?

A pesar de que la creadora de contenido no profundizó en el tema, recibió diversos comentarios de sus conocidos con palabras reconfortantes. Sin embargo, según la revista TV Notas, lo que tiene tan triste a la personalidad de internet es que su padre, el señor Anatolio de la Vega Rodríguez, falleció a causa de un infarto, aunque hasta ahora se desconocen mayores detalles sobre el hecho.

Historia de Instagram

¿Quién es Jeni de la Vega?

La verdad sobre su vida personal no se conoce mucho, ya que suele mantener esa área bastante privada. No obstante, como datos generales se sabe que su nombre completo es Karla Jenifer de la Vega y nació en México el 11 de octubre de 1993. La primera vez que se le vio en un foro de televisión fue cuando formó parte del polémico y famoso programa de TV Azteca Enamorándonos.

Actualmente, cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, donde publica contenido sobre moda, viajes, estilo de vida y entretenimiento. Durante sus relaciones con el actor de Televisa Eleazar Gómez y con el reconocido cantante de corridos tumbados, reguetón y trap latino Hassan Emilio Kabande Laija, identificado popularmente como Peso Pluma, se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui