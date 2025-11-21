¿Juan Gabriel regresará de la tumba? Afirman que 'El Divo de Juárez' planea volver y revelar su verdad

Ciudad de México.- Todo parece indicar que muy pronto, el reconocido cantante mexicano, Juan Gabriel, va a sorprender a todos, pues se ha dicho que regresará de la tumba, tras supuestamente fingir su fallecimiento desde hace nueve años, pues al parecer 'El Divo de Juárez', muy pronto planea volver y hablar de su verdad.

El 28 de agosto del 2016, el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando se informó la muerte del reconocido cantante mexicano. Pero, pese a que hubo un funeral y la familia habló al respecto, en redes sociales se murmuró sobre la posibilidad de que estuviera vivo, incluso su antiguo mánager aseguró que en verdad seguía con vida. Hace un par de semanas se filtró un video en el que aparece un hombre que se dice es el cantante, desde París.

Ahora, durante una emisión del pódcast Básicos Stream, una medium acaba de asegurar que realmente Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, realmente no falleció en 2016, destacando que las cartas del tarot se lo dijeron pues cuando lo preguntó directamente logró "sentir una energía viva" y que las cartas se lo confirmaban con las imágenes sobre las mesa, destacando que decidió fingir su muerte por una etapa de presiones o situaciones complicadas.

Llenar el Zócalo de la CDMX, sin estar vivo y con un concierto que ya todos vimos mil veces, es algo que solo Juan Gabriel podría lograr. pic.twitter.com/XBzdVEgLkG — ALBERTO (@alberto__roma) November 9, 2025

Según la medium, debido a todas estas situaciones tan complicadas que le ejercían muchas presiones y que tenía un gran peso encima, decidió dejar la escena pública y para evitar que fuera buscado o acosado, decidió fingir este fallecimiento, del que nadie lo creyó y cada vez se sigue avivando más el rumor: "Está vivo... Siempre lo supe está vivo... Yo siento que el tenía muchos problemas en sus hombros, muchas cosas en sus hombros y él quiso como que desaparecer del ojo público".

Finalmente, la medium dijo que en la sesión que tuvo dentro del podcast, el mismo intérprete de temas como Así Fue y Hasta Que Te Conocí, le dejó un mensaje de manera espiritual para dejarle en claro que piensa "volver a aparecer" y que cuando lo haga van a salir "verdades a la luz", sin embargo, declaró que solo le dijo que aparecería en el momento justo.

Fuente: Tribuna del Yaqui