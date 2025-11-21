¿Le puso un ultimátum a Alberto Guerra? Zuria Vega aclara su 'arranque de celos' por colaborar con Madonna

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Zuria Vega, una vez más ha vuelto a estar en el centro del escándalo, debido a que tuvo que aclarar su supuesto arranque de celos a su esposo, el también actor mexicano, Alberto Guerra, a más de un año de su tan polémica colaboración con Madonna, ¿acaso le puso un ultimátum para no llegar al rumorado divorcio?

Como se sabe desde hace meses corre el rumor de que los exactores de Televisa estarían enfrentando una fuerte crisis matrimonial y que hasta incluso se dijera que habían tomado la decisión de separarse. Según lo revelado por varias fuentes, los problemas comenzaron desde que Alberto colaboró con la denominada 'Reina del Pop', pues Zuria había sentido una intensa ola de celos.

Ahora, en una entrevista la pasada noche del jueves 20 de noviembre, en el evento de la revista GQ México para celebrar a la excelencia y el impacto de las celebridades destacadas del arte, el entretenimiento y la cultura, Zuria fue cuestionada una vez más sobre si era verdad que dejó de seguir a la cantante en Instagram por celos y si hubo problemas con Guerra por esto, a lo que solamente respondió: "Todas las cosas que salen sobre uno, dice más de quién lo dice, que de quién lo recibe".

De la misma manera, Alberto se vio frente a estos cuestionamientos sobre su aparente cercanía con la intérprete de temas como Hung Up, a lo que fue claro y conciso al señalar que solamente colaboraron con unas fotografías y ella con amabilidad lo invitó a su concierto, pero que en realidad no hay más interacciones que esas: "No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, en realidad no hay una amistad".

Finalmente, Alberto dejó en claro que él no está interesado en esos chismes y que por ese motivo, no se preocupa por nada de lo que se dice en las redes sociales, ya que sabe como pueden llegar a ser, y ni él o su esposa, no escuchan los chismes y se enfocan en sus vidas: "Yo no lidio con nada eso, con eso lidian todos los que hablan, nosotros no escuchamos nada de lo que dicen, ni ustedes ni los demás".

ZuriaVega rompe el silencio tras los supuestos celos que sintió ante la colaboración de AlbertoGuerra con Madonna



Fuente: Tribuna del Yaqui