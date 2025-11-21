Maite Perroni alza la voz y responde a las críticas de su peso tras FOTO con Christopher Uckermann

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Maite Perroni, ha decidido emplear sus redes sociales para dejar en claro que no piensa sucumbir al hate y con un poderoso mensaje, acaba de alzar la voz para poner en su lugar a todos los que la llenaron de críticas por su peso, tras compartir una foto con Christopher Uckermann, su excolega de RBD con el que sigue en contacto, pese al drama legal con Guillermo Rosas.

Perroni, en su cuenta de Instagram decidió compartir dicho mensaje, en el que aseguró que actualmente pesa 72 kilos, pero que llegó a pesar 94 kilos, y no le avergüenza, destacando que jamás pensó que el cuánto pesa y cómo se ve sería un tema tan relevante como lo está siendo, ya que para ella existen cosas más en el país y en el mundo, más importantes que pensar en ello y que requieren de atención, incluso ese hate para ella no es relevante y solo se ríe: "Mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real".

Ante esto, la actriz de Cuidado con el Ángel, declaró que al pensar en esto que pasa, sabe que tiene tres posibilidades importantes, que la hacen reflexionar: "Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme súper mal por toda la violencia digital. La segunda es no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí". Sobre estas elecciones, declaró que ella prefería usar la tercera opción.

Nuestro viaje a El Salvador fue enriquecedor para nuestros corazones, poder compartir desde el amor, experiencias y aprendizajes que nos hacen crecer y transformarnos siempre nutre el alma. Gracias @Gobierno_SV por la invitación. pic.twitter.com/AUvviAYFHm — Maite Perroni B. (@maiteperroni) November 15, 2025

Es por este motivo que dejó un poderoso motivo, en el que aseguró que la sociedad ve a la mujer como insuficiente en muchas cosas, que nunca se trabaja lo suficiente, o no sé es muy bonita, talentosa, delgadas, guapas y demás, calculando el valor por ello, cuando no debería de ser así: "Y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva".

Finalmente, externó que ella se siente más real y más feliz aceptándose como es y dejando que los procesos de su cuerpo se den naturalmente, y solo quiere decir que jamás permitan que nadie defina su valor, y siempre sean ellos: "Mientras tanto yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento".

Fuente: Tribuna del Yaqui