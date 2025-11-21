Muere la modelo filipina Gina Lima y reviven su último mensaje; su exnovio fallece tres días después

Manila, Filipinas. – Algunos aparentes misterios rodean la extraña muerte de Gina Lima, modelo, creadora de contenido e influencer filipina de 23 años, quien perdió la vida el 16 de noviembre, y aún no se conoce con certeza el motivo de su deceso. Por el momento, las autoridades locales esperan que se den a conocer los resultados de los estudios de toxicología e histopatología. A continuación, te contamos algunos detalles sobre este caso.

Para empezar, en los últimos días ha cobrado especial relevancia un reel que se encuentra en su Instagram, donde una persona cercana a la joven le comentó: "kala mo di pagod ehhh", lo que significa "¿crees que no estoy cansada?", a lo que la ahora fallecida respondió: "Di yan sha napapagod" (eso no es lo que cansa). Según TV Notas, esta es una expresión bastante común en su país de origen, utilizada como una forma de manifestar "hartazgo" y "vulnerabilidad".

Informe preliminar

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se confirmó que, cuando encontraron su cuerpo sin vida en el departamento de su exnovio, ubicado en Quezon City, Filipinas, había medicamentos y otras sustancias, aunque aún no se ha corroborado si tienen relación con su lamentable fallecimiento. Asimismo, presentaba lesiones externas, líquido en los pulmones y un corazón congestionado.

(Captura de 'TV Notas')

Otro suceso extraño

Lo más llamativo es que, tres días después del hallazgo del cadáver de Gina Lima, se encontró muerto a su expareja, Iván Cezar Ronquillo, en su vivienda. Según medios locales, se cree que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, no se puede afirmar nada, ya que las investigaciones continúan en curso. En nuestro medio estaremos atentos a cualquier nuevo avance relacionado con el caso.

De hecho, aparentemente Iván estaba sufriendo un intenso acoso en redes sociales tras la muerte de la joven, pues lo acusaban de tener algún vínculo con la tragedia. No obstante, la policía aseguró que a nivel judicial nunca fue considerado sospechoso. A pesar de la coincidencia de ambas muertes, las investigaciones se realizan de manera independiente y no se considera que exista un vínculo entre ellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui