Presidenta Sheinbaum celebra a Fátima Bosch, tabasqueña coronada Miss Universo 2025

Ciudad de México.- Ayer, jueves 20 de noviembre de 2025, México volvió a hacer historia. Y es que, por cuarta ocasión, obtuvo una Miss Universo: La joven tabasqueña, Fátima Bosch Fernández, se coronó como belleza universal 2025 tras un polémico certamen en Tailandia. La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre este hito durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' este viernes 21 de noviembre.

Desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional, la mandataria mexicana expresó que si bien siempre hay cuestionamientos en esta clase de concursos, el logro de Bosch (originaria, además, del estado de Tabasco) no solo representa un orgullo para México, sino también un ejemplo de carácter y firmeza, especialmente por la forma en que la modelo defendió su dignidad ante una situación que consideró injusta.

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Fátima Bosch por ganar Miss Universo y además la reconoció por levantar la voz ante las injusticias uD83DuDDE3?uD83DuDC51 pic.twitter.com/fBH0vj7BD4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

En esta misma intervención, Sheinbaum Pardo destacó que una de las razones por las que reconoce a la hoy Miss Universo 2025 es su decisión de no quedarse callada ante un trato inapropiado dentro del certamen, hecho que ocurrió semanas antes de la final y se volvió viral.

Muchas felicidades a ella [Fátima Bosch]. A mí me gusto de ella que levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo", expresó la presidenta de México.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano, al inicio de su comentario, señaló que los concursos de belleza pueden ser cuestionados desde distintos enfoques, sin embargo, en esta edición lo que resaltó fue la fortaleza con la que la mexicana enfrentó un conflicto directo con uno de los organizadores en Tailandia. La mandataria recordó su propia frase usada en mítines:

Yo digo en los mítines 'ya quedó atrás aquella cosa que decían: calladita te ves más bonita', las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz, dice: 'hay una injusticia, no me parece', se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso", apuntó la presidenta.

México obtiene su cuarta Miss Universo

La final de Miss Universo, celebrada en su edición número 74, quedó marcada por el desempeño de Fátima Bosch, quien destacó tanto en la pasarela como en las preguntas del jurado, pese a la polémica que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Su triunfo la convierte en la cuarta mexicana en conquistar la corona y en la primera tabasqueña en lograrlo, un hecho celebrado ampliamente a nivel nacional.

Además de su presencia en el escenario, Bosch se ha posicionado como una voz que impulsa el empoderamiento femenino y combate el ciberacoso. Su discurso y activismo han resonado más allá del concurso, logrando conectar con miles de jóvenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'