¿Terminó con Stephanie Salas? Humberto Zurita se niega a casarse y revela el poderoso motivo

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor de origen mexicano, Humberto Zurita, dejó en claro que a estos momentos de su vida, no ve la necesidad de un magno evento, por lo que se niega a casarse con la actriz y cantante, Stephanie Salas, a más de dos años de relación, y dice el poderoso motivo, ¿terminó con la cantante?

En el año del 2022, Zurita y la nieta de la difunta Silvia Pinal, anunciaron oficialmente que estaban en una relación sentimental, causando gran shock entre sus millones de seguidores, debido a que mucho se especuló sobre esta relación y en su mayoría no se estuvo de acuerdo, pero tanto el actor como la cantante, dejaron en claro que eso no les importaba e iban a seguir con su romance, siendo felices lo que dure.

Ahora, tras defender a capa y espada su amor, el actor de Bajo Un Mismo Rostro, declaró que no se piensa casar con Salas, destacando entre risas que no era por falta de amor, sino porque ambos están consientes que es una industria muy cara y es mejor ver de lejos: "Creo que no se debería de casar ya, porque se divorcian a los dos días, porque cuesta mucho dinero, estamos ahorrando, andamos austeros".

¡Humberto Zurita explota al preguntarle por Stephanie Salas! pic.twitter.com/fNXfe2o0Am — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) February 24, 2023

Ante esta situación, el actor de Cielo Rojo declaró que él no considera que alguien deba de casarse para mostrar amor, pues madurar es darse cuenta que el amor se puede demostrar de otras maneras y el que no haya boda no dice nada malo, así como tampoco el llegar al altar no asegura nada: "Tú no tienes que refrendar tu amor frente a nadie; creo que los jóvenes que tienen esa madurez, sí deben consolidar su amor con su pareja a través de un matrimonio".

En este caso me toca un poco lo mismo, yo creo que eso nos une

¡No se piensa casar! Humberto Zurita nos cuenta las razones por las que no se quiere casar con Sthepanie Salas y nos cuenta cómo es trabajar con su pareja. uD83DuDC40uD83EuDEE2#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/99kWimXpxV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui