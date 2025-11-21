"Tomo esta responsabilidad con amor": Fátima Bosch y sus primeras declaraciones tras ganar Miss Universo

Tailandia.- La reconocida mexicana, Fátima Bosch, el pasado jueves 20 de noviembre le llevó la cuarta corona de Miss Universo a México, en el afamado certamen de belleza en el que sorteó grandes batallas, como el escándalo con Nawat Itsaragrisil. Tras recibir la corona y aceptar su nombramiento, ahora, la modelo brindó sus primeras declaraciones para el medio mexicano, Sale el Sol, en el que aseguró que toma la "responsabilidad con amor", de poner en alto al país.

Una de las presentadores del matutino de Imagen TV estuvo presente en el certamen y una vez que tuvo la corona, le cuestionó de su sentir ahora que es oficialmente Miss Universo 2025, a lo que señaló que solo quería volver a México y festejar con su gente y comer unos tacos: "Me siento que me quiero teletransportar a México y comerme unos tacos, quiero ver a toda mi gente, de verdad, muchas gracias por todo su amor, su buena energía, la gente está acá, la verdad, me sirvieron esas veladoras que prendieron".

De la misma manera, agradeció a todas esas personas que en redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, le mostraran su apoyo en cada paso y le hicieran sentir ese respaldo, incluso de otros países que jamás pensó que podría conectar: "Me conmueve mucho que hoy en día con las redes sociales tengamos la oportunidad de conectar, porque a la mayoría no los conozco en persona, y son muchos de otros países y me llena de orgullo, si algo ha dicho que ha resonado y han conectado, de verdad lo apreció de corazón".

Welcome to the family , Miss Universe 2025 Fatima Bosch uD83DuDC51 pic.twitter.com/w0PNmPpVTy — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Sobre una frase con la que espera que su reinado sea recordado, la Miss Universo llamó a su madre, Vanessa, para que dijera la frase que a ella le hizo para este arduo proceso de competencia, siendo: "Lo que Dios lo tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia". Lo cual significa que nada ni nadie, puede mover la voluntad de Dios, y si era para ella esa corona no importaba qué, la tendría.

"Yo lloré, me puse en shock, me reí, vi a mi familia, y te pasan muchas cosas por la mente, sigo en shock, y es un honor haber representado a mi país, y la oportunidad de representar a las mujeres en el mundo y quiero que sepan que me tomo esta responsabilidad con todo el amor, con todo el compromiso y toda la seriedad para que de verdad esta corona tenga un uso positivo", afirmó Fátima.

fundaciones para proyectos filantrópicos, agradece a Osmel Sosa, agradece a México por el apoyo y amor, y siempre serán parte de ella

EXCLUSIVA: PRIMERAS declaraciones de Fátima Bosch tras GANAR Miss Universe 2025. ¿Tienes algún mensaje para ella? #SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/UyTXV1qr9v — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui