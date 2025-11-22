¿Deja el alcohol y las adicciones? Santa Fe Klan rompe el silencio habla de Maya Nazor y transformación

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Santa Fe Klan, afronta una nueva etapa en su vida personal y profesional, impulsada en gran parte del deseo de convertirse en mejor padre para su hijo Luka. En medio de rumores que señalaban que su expareja, la influencer Maya Nazor, supuestamente le habría limitado la convivencia con el niño al preocuparse por su seguridad, el rapero decidió aclarar la situación y hablar abiertamente sobre su proceso de transformación, ¿deja el alcohol y las adicciones?

El intérprete de Por Mi México confirmó que se ha alejado del alcohol y los estupefacientes, pero subrayó que esta decisión no está motivada por presiones externas, sino por un profundo compromiso consigo mismo: "Simón, ya tengo tres meses… pero lo hice por mí, pues no es como por nadie. Yo quiero ser un buen ejemplo para los niños, para los fans que me siguen y lo estoy haciendo por mi salud… por mi", expresó, recalcando que se trata de un acto de autocuidado.

El artista compartió que hubo señales que lo hicieron tocar fondo y replantear su estilo de vida, especialmente porque comenzaron a afectar su desempeño artístico: "Pues yo creo que muchas veces andaba ronco y yo decía: '¡Chale!, tengo que cuidar mi voz, tengo que valorar mi voz'. Andaba a veces enfermo de la panza por andar bien crudo y muchas cosas… como de mi salud, de mi voz, fue lo que me hizo preocuparme. Muchas veces que andaba ronco y no podía cantar", relató.

Santa Fe Klan nos acompaña en la CARAVANA NAVIDEÑA de EXA FM uD83DuDCFB pic.twitter.com/QP9lLARtNm — Exa FM (@ExaFM) November 22, 2025

Aunque insiste en que su cambio es por amor propio, también reconoció que la presencia de su descendiente en su vida lo motivó aún más a mejorar: "Bien, pues ser un ejemplo para Luka porque está creciendo, y ya es bien trucha, y siempre me pregunta cosas", dijo el intérprete, consciente de que su vástago ya observa y aprende de su entorno. El intérprete de Debo Aprender agregó que este esfuerzo también está dirigido a las personas que desean verlo estable y saludable: "También para que su jefa vea que ando chido, para que mi mamá también vea que ando bien, que no se preocupen por mí", comentó.

Sobre su relación actual con Maya, Santa Fe Klan desmintió cualquier conflicto y aseguró que mantienen una dinámica cordial centrada en el bienestar del pequeño: "Sí, nada, todo bien, son puros chismes de la banda, pero todo bien. Su jefa lo cuida mucho y estoy bien agradecido con ella". Con este proceso de transformación personal, el famoso busca no solo fortalecer su rol como padre, sino también consolidar una vida más equilibrada y consciente. Su intención, afirma, es seguir creciendo, cuidarse y mantener un entorno sano para él, su hijo y las personas que lo rodean.

Santa Fe Klan nos habla sobre su estado actual respecto a sustancias y nos aclara la relación que tiene actualmente con su expareja.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/CZP7K69ORc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui