"Dejen de fregar": Pepe Aguilar lanza polémico mensaje con Ángela Aguilar tras reunión de Belinda y Cazzu

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicana, Pepe Aguilar, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente ha lanzado polémico mensaje, mientras que su hija menor, Ángela Aguilar, estaba sobre el escenario, señalando que las mujeres deben de "dejar de fregar" a otras mujeres, después de que se viralizara su reunión de Belinda y Cazzu en evento.

La noche del pasado jueves 20 de noviembre, la revista GQ México realizó un importante evento en el que celebran año con año, a la excelencia y el impacto de las celebridades destacadas del arte, el entretenimiento y la cultura, en dónde por primera vez, la intérprete de Con Otra y Bella Traición, estuvieron frente a frente y entablaron una conversación, que rápidamente se viralizó en redes sociales con burlas a Ángela y Christian Nodal, además de halagos a su carrera y belleza.

Ahora, a solo un par de días de esta inesperada reunión, el creador de Por Mujeres Cómo Tú, en sus redes sociales compartió un video en el que aparece la intérprete de Gotitas Saladas cantando sobre el escenario, con un mensaje en el que asegura que las mujeres deben de ser más amables con otras mujeres: "Dios los bendiga a todos, ojalá que los mexicanos, y especialmente las mexicanas dejen de fregarse entre sí, todos estamos en el mismo barco".

"Belinda"



Porque por primera vez se encontró con Cazzu.



pic.twitter.com/nw19xnrt1C — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 21, 2025

Ante esta situación, Pepe declaró que los hombres eran más serenos en las redes sociales debido a que no se acaban entre ellos, como las chavas las hacen con las otras, haciendo esto un punto en su petición de que se busque más paz y que se dejen atrás las críticas: "Está bien loco que las chavas, se acaben a las chavas, aquí sí les voy a decir la verdad en datos, duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres".

Finalmente, criticó severamente a México de ser el país con más personas que atacan a otras, usando la palabra loco constantemente y de manera decepcionado por esta polémica situación, que sigue viviendo su hija menor por casarse con el sonorense: "Está bien loco que México sea el país que estadísticamente se acabe a sus compatriotas, está bien loco, bien loco, pero sí cántalo".

