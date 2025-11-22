"Es difícil": Rumer Willis habla del actual estado de salud de Bruce Willis tras perder memoria y habla

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida cantante de origen estadounidense, Rumer Willis, recientemente ha hablado del estado de salud actual de su famoso padre, el retirado actor Bruce Willis, después de que fuera diagnosticado con padecimientos cerebrales, que le ha hecho perder la memoria y también el habla, declarando que "es difícil" responder sobre el tema.

Por desgracia, de ser uno de los actores e acción más famosos de Hollywood, Bruce decidió retirarse y ha estado causando gran preocupación, debido a que en el 2022 se confirmó que tenía afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, pero, eso no fue todo, pues un año después de esto, en febrero del 2023, se reveló que su diagnóstico evolucionó y ahora padecía de demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, que no tiene cura.

Desgraciadamente, en los últimos años, conforme pasa el tiempo, su padecimiento se va agravando y su esposa, Emma Hemming, ha confirmado su pérdida de memoria, de habla y de vez en cuando ha presentado complicaciones en la movilidad. Ahora, a meses de revelarse que estaba en un centro especial de cuidados, su hija Rummer ha sido cuestionada en su cuenta de Instagram sobre el estado de salud de su padre.

Bruce Willis’ daughter Rumer Willis gave her fans a heartbreaking update about her famous father as he battles frontotemporal dementia (FTD) — but she's "grateful" to be able to go over and give him a hug ???uD83EuDE79 uD83DuDCF8: Getty, Instagram pic.twitter.com/5BHwFTodfX — Page Six (@PageSix) November 21, 2025

Ante esta situación, la hija del actor de Duro de Matar reveló que era algo difícil el responder eso, debido a que no está a su 100 por ciento pues a alguien con su padecimiento "no le va muy bien", pero para alguien de 70 años con dicha enfermedad en realidad "está bien", destacando que los "parámetros" que conoce le hace saber que se encuentra mucho mejor de lo esperado por esta situación que atraviesa.

Finalmente declaró que se siente "tan feliz y agradecida de poder abrazarlo, ya sea que él la reconozca o no", pues señala que cuando están juntos ella cree ver como "él reconoce el amor" que ella siente a cambio, pese a que no sea el padre que conoció y con el que creció, aún ve "una chispa de él", lo que "se siente realmente bien". La cantante también está agradecida de poder llevar a su hija de 2 años, Louetta , a visitar a su abuelo.

Rumer Willis gives heartbreaking update on dad Bruce’s dementia battle: ‘Not doing great’ https://t.co/E62Zw0WG8e pic.twitter.com/7ZB5zJ9RmB — New York Post (@nypost) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui