Fidel Rueda se deslinda de video con IA que involucra a Claudia Sheinbaum y expone al culpable (VIDEO)

Ciudad de México.- El cantante mexicano Fidel Rueda generó controversia durante su reciente presentación en Jiquilpan, Michoacán, luego de que se proyectara en la pantalla de fondo un video editado con Inteligencia Artificial (IA), donde aparecía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, bailando con su agresor como si realmente estuviera disfrutando del momento. La pregunta ahora es: ¿habrá consecuencias para el músico?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la postura de la funcionaria y no se sabe si esta acción tendrá repercusiones legales o políticas. El experto en música regional ya se disculpó a través de un video publicado en sus redes sociales. Además, se deslindó completamente del incidente, afirmando que nunca autorizó la transmisión del material y reiterando su respeto hacia la mandataria.

"Quiero aprovechar para ofrecer una disculpa pública a nuestra señora presidenta Claudia, ya que se merece todo mi respeto por el simple hecho de ser mujer y también por su investidura presidencial. Dicho esto, esperamos que quede aclarado este asunto: en ningún momento quisimos ofender a nadie y mucho menos a nuestra señora presidenta", declaró el originario de Culiacán, Sinaloa, en el clip.

Presunto responsable

Ataques contra Fidel Rueda

A pesar de las disculpas, en el Instagram de Fidel se pueden encontrar numerosos comentarios de personas molestas, algunas de las cuales incluso han ofendido a familiares del intérprete de Una más. Todo esto por la falta de respeto hacia Sheinbaum Pardo, quien se espera que aborde el tema este próximo lunes 24 de noviembre durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

uD83DuDEA8 Fidel Rueda :

Por la burla que hizo en su concierto al montaje de Claudia Sheinbaum.

uD83EuDD21

Se hizo viral e hicieron que se disculpara.

uD83DuDC80

Venezuelástico, ¿no?

uD83DuDE2C#TioTendencias #GeneraciónZ #viral pic.twitter.com/rOYnP8EQSv — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 22, 2025

Exponen al responsable

Hace un par de horas, Carlos Fidel Rueda Araiza también compartió un video en el que una persona de identidad desconocida se adjudicó la responsabilidad del incidente, aparentemente vinculada con la producción: "Quiero ofrecer una disculpa por la reproducción de un video que realicé hace algunos días, en donde se ven nuestras autoridades bailando. Obviamente, es un video falso, hecho con inteligencia artificial y que encontré en redes sociales. Al reproducir este material, afecté a varias personas, incluidos el artista, sus músicos y sus colaboradores, quienes no tenían ninguna relación con la difusión del video", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui