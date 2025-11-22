Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 21 de noviembre 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- El fin de semana llega con una carga intensa de energía astral que, según los horóscopos de Mhoni Vidente, marcará un antes y un después para varios signos. Este sábado 22 de noviembre de 2025 se perfila como un día clave para tomar decisiones que antes parecían imposibles, dejar atrás situaciones estancadas y dar espacio a nuevas oportunidades. Las emociones estarán más activas de lo normal, la intuición brillará y algunos recibirán señales que llevaban semanas esperando. ¡Lee más en los horóscopos de hoy!

Horóscopos de Mhoni Vidente HOY sábado 22 de noviembre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Tendrás una conversación que cambiará tu perspectiva sobre una relación importante. Tu capacidad de liderazgo resalta este sábado 22 de noviembre; te abrirá puertas en lo laboral. No dudes en tomar la iniciativa.

Tauro

Un proyecto estancado finalmente se mueve; alguien te dará la señal que necesitabas para continuar. Evita discusiones familiares, pues podrías decir algo de lo que después te arrepientas.

Géminis

La creatividad estará a tope y te permitirá resolver un problema de forma inesperada. Mhoni Vidente advierte que, en el amor, una persona vuelve a buscarte, pero esta vez deberás poner límites claros.

Cáncer

Sábado 22 de noviembre será un día ideal para reorganizar tus finanzas y planear compras futuras: cuida tu corazón. En lo emocional, alguien cercano te pedirá apoyo; procura escuchar antes de dar consejos.

Leo

Un reconocimiento laboral te dará ánimo extra para cerrar la semana. En el amor, una conexión nueva podría convertirse en algo serio si te permites bajar la guardia.

Virgo

Tendrás un avance importante relacionado con un trámite o documento pendiente, querido Virgo. No dejes que la ansiedad te gane; todo se acomoda a tu favor, dicen los horóscopos de hoy.

Libra

Un cambio inesperado en tu rutina te llevará a replantear prioridades. En el ámbito personal, te sentirás más libre y con ganas de comenzar algo completamente diferente.

Escorpio

La energía del día favorece reconciliaciones y acuerdos. Si estabas distanciado de alguien, este sábado 22 de noviembre es perfecto para retomar el contacto. Buen momento para hacer inversiones pequeñas.

Sagitario

Tu intuición estará especialmente afilada, así que confía en ella antes de tomar decisiones. Un plan de viaje comienza a tomar forma y te motivará mucho más de lo que esperas.

Capricornio

Un logro profesional te hace sentir orgulloso, pero también te impulsa a buscar algo más ambicioso. En lo personal, tendrás una charla sincera que te ayudará a sanar viejos resentimientos.

Acuario

Recibirás una noticia que te hará replantear tus próximos meses. Es un día poderoso para expresar lo que sientes y dejar claro lo que necesitas. Lo espiritual cobra importancia.

Piscis

Una oportunidad económica aparece de forma inesperada. En el amor, dejarás atrás miedos que te habían frenado. Este sábado será perfecto para conectar con tu intuición.

