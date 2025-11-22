Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 23 de noviembre 2025: Mensaje para su signo zodiacal con la energía de Júpiter

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 23 de noviembre de 2025, el movimiento del Sol dentro de la órbita zodiacal marca un cambio importante de energía, pues la influencia de Sagitario toma fuerza y abre un periodo de expansión, claridad y visión a futuro. Sagitario, regido por Júpiter, activa el deseo de avanzar, aprender y romper bloqueos personales. Por ello, se considera un momento ideal para definir metas, iniciar proyectos o replantear planes que llevan tiempo estancados. Es por eso que Nana Calistar tiene un mensaje especial para tu signo; consúltalo aquí antes que nadie.

Consulta en TRIBUNA los horóscopos de este domingo y descubre qué te depara en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje conecta contigo, es porque está destinado para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY DOMINGO 23 de noviembre de 2025

Aries

La energía sagitariana impulsa conversaciones pendientes y decisiones firmes en temas emocionales. Se recomienda evitar impulsos y actuar con cabeza fría.

Tauro

El día favorece aclarar malentendidos y poner límites necesarios. Se recomienda cuidar los recursos económicos y evitar gastos innecesarios.

Géminis

Se presentan revelaciones que podrían modificar planes recientes. Es un buen momento para ordenar prioridades y fortalecer vínculos importantes.

Cáncer

La intuición se intensifica, por lo que se aconseja prestar atención a señales y presentimientos. Se recomienda evitar conflictos familiares.

Leo

La jornada impulsa ajustes en temas personales y laborales. Se recomienda no apresurar decisiones y analizar cada oportunidad con calma.

Virgo

El día favorece la organización y la resolución de trámites o pendientes. Se recomienda descansar adecuadamente para evitar desbalances en la salud.

Libra

Salen a la luz situaciones que permitirán avanzar emocionalmente. Se recomienda no regresar a ciclos desgastados y apostar por lo nuevo.

Escorpio

El tránsito energético impulsa cierres necesarios para dar paso a nuevos comienzos. Se recomienda mantener distancia de personas conflictivas.

Sagitario

Con el Sol en su signo, la jornada favorece proyectos, movimientos personales y claridad mental. Se recomienda aprovechar este impulso para iniciar algo importante.

Capricornio

Se recomienda soltar cargas que no corresponden y enfocarse en prioridades reales. La jornada favorece noticias positivas en lo económico.

Acuario

Habrá un despertar emocional que podría generar cambios en decisiones recientes. Se recomienda actuar con prudencia y evitar discusiones innecesarias.

Piscis

El día impulsa la liberación de emociones retenidas. Se recomienda no engancharse con situaciones del pasado y enfocarse en el bienestar personal.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui