Luto en Telemundo: Confirman trágica muerte de querido actor de 'El Señor de los Cielos', ¿qué pasó?

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Telemundo se encuentran vestidos de un triste luto, debido a que recientemente se ha confirmado la trágica muerte del reconocido actor Xavier del Valle, el cual es mayormente conocido por haber sido parte de la novela El Señor de los Cielos, revelándose qué le pasó por su inesperado fallecimiento. En redes sociales, colegas han expresado sus condolencias.

Fue la noche del pasado viernes 21 de noviembre del 20225 cuando se informó que Xavier por desgracia, a sus solo 87 años de edad, vistiendo de un triste luto tanto a México como a Estados Unidos, debido a que su talento y actuaciones conquistaron en ambos países, siendo uno de los actores más versátiles de los últimos años, por lo que en redes sociales han externado una profunda tristeza a su pérdida.

La noticia de su desafortunado fallecimiento se dio a conocer a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quienes publicaron un mensaje en el que enviaron unas sentidas condolencias: "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!".

Actor de El Señor de los Cielos, Xavier Del Valle. Internet

Con respecto a los motivos de su lamentable deceso, no se ha dado información al respecto, y se desconocía si es que tuviera una enfermedad que amenazara su vida, o algún tipo de accidente, por lo que hasta el momento se mantiene de manera desconocida qué fue lo que sucedió en sus últimos momentos de vida, pero se espera que pronto se hable al respecto.

A lo largo de su trayectoria participó en producciones destacadas como El Señor de los Cielos, donde obtuvo gran reconocimiento del público, además de aparecer en series como Infames y Ahora que no estás. También formó parte de proyectos televisivos como Capadocia, El octavo mandamiento, Secretos de vecindad, Señora acero, Rutas de la vida y Cada quien su santo, consolidándose como un actor versátil y de amplio rango interpretativo.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz. pic.twitter.com/H44U4d5eYQ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui