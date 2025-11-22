Natália Subtil niega que Sergio Mori reciba a su hija en 'La Granja VIP'; Sergio Mayer la reprende

Ciudad de México.- La reconocida actriz y modelo, Natália Subtil, recientemente ha empleado sus redes sociales para lanzar un comunicado en el que niega que su hija visite a su padre, el joven actor y cantante, Sergio Mayer Mori, en 'La Granja VIP', por lo que Sergio Mayer la reprende.

Como se sabe, el hijo Mayer y Bárbara Mori, mientras que se sinceraba y hablaba sobre su polémica relación con Natália, declaró que quería pedir perdón a la madre de su hija por todo lo que ha dicho de ella y nombrarla de una u otra forma en su estancia en este momento: "Natália, te hablo a ti directamente… Perdón porque en la situación en la que estoy a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre". Sin embargo, también dijo que él no quería ser padre, pero que Subtil el encasquetó a la niña y se expresó mal de la actriz.

Al parecer, han sido esta clase de comentarios lo que hicieron que Natália se negara a la participación de su pequeña. La exparticipante de MasterChef Celebrity, mediante un comunicado, mencionó que le pidieron que su hija se presentara físicamente o de manera digital, pero ella señaló que no lo hará por comentarios inapropiados: "Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality. De igual forma no realizará ningún tipo de video ni contenido solicitado por la producción, ni cualquier otra actividad de carácter similar".

Ante esto, Natália señaló que la decisión la tomó como madre, no como artista y no como expareja, pues busca la integridad de su pequeña y su bienestar sobre todo, por lo que aclara que tampoco nadie la aconsejó para que tomara esa elección, sino que fue personal: "No recibido influencia ni solicitudes por parte de terceros. Esta decisión ha sido tomada de manera autónoma y exclusiva por mí, en mi calidad de madre".

Por su parte, Mayer declaró que Mila al parecer quería ver a su padre, pero que Natália ya había tomado la elección sin pensar en verdaderamente en su hija, causando un gran revuelo en redes sociales, por esta situación que ha sido tan polémica en las últimas semanas: "Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por el día de su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera".

Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por el día de su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera. https://t.co/tGa3HI5Q25 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui