Ninel Conde responde a haters por cirugía; confirma bioserie y promete contar historia de Larry Ramos

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y cantante mexicana, Ninel Conde, recientemente brindó una entrevista, en la que confirmó su bioserie autorizada, en la cual no solo hablará de temas personas y profesionales nunca antes vistos, sino que también promete contar su historia con el tema tan polémico de Larry Ramos. De la misma manera, aprovechó para responder contunde a las críticas que ha recibido por su cirugía estética ocular, en la que se cambió el color de ojos.

La famosa actriz en su reciente regreso al teatro con Lagunilla, Mi Barrio, al ser abordada por la prensa y cuestionada por la mencionada polémica, Conde respondió que no le interesa en lo más mínimo porque es feliz y se hace lo que desea, por lo que pide se preparen porque le faltan más: "Y las que me faltan, entonces le pido a toda esa gente que se relaje porque me falta, ya dentro de poco nos tocará hacer un cambio físico, me tocan ya un reemplazo de los implantes, entonces que se relajen, yo estoy muy contenta".

Ante esto, se dio un cambio radical en la conversación, pues habló del hecho de que ya está preparando su bioserie, incluso la actriz de Fuego en la Sangre declaró que van a ver una parte de su vida que no había dejado ver antes, mostrando sus pensamientos y sentimientos más profundos: "Es una parte que nunca ha visto la gente de lo que es mi vida personal y es un poquito la recopilación de lo que ha sido todos estos años de carrera, lo que he vivido, cómo lo he vivido y lo que significa ser yo realmente".

uD83DuDEA8 #ULTIMAHORA | NINEL CONDE se sometió a una NUEVA CIRUGÍA para CAMBIAR el color de sus ojos uD83DuDC41???



El fin de semana acudió a la clínica KERATO en Nueva York con el Dr. Movshovich para modificar de forma PERMANENTE su tono de marrón a VERDE OLIVO uD83DuDE31uD83DuDE31#BombonAsesino #NinelConde… pic.twitter.com/0veIaeBTOZ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 29, 2025

La intérprete de Bombón Asesino declaró de la misma manera, que por primera vez dará un informe detallado de cómo fue su proceso con el tema de Ramos y su tan inesperada fuga de su departamento en Miami, de la que fue señalada como cómplice: "Ahí platico de algunas cosas, de algunos temas que ustedes han tenido muchas dudas, como aquella situación caótica que amanecí y ya se había ido el personaje, de ese tema".

Finalmente, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que también se verán las acusaciones directas que hoz la famosa cantante del rock, Alejandra Guzmán, además de aclarar muchas otras dudas alrededor del caso: "Ahí platico de algunas cosas, de algunos temas que ustedes han tenido muchas dudas, como aquella situación caótica que amanecí y ya se había ido el personaje, de ese tema".

Ninel Conde responde ante las críticas que ha recibido respecto a las cirugías estéticas a las que se ha sometido últimamente.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/9RC4Xuxrfb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui