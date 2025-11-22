Sandra Itzel enfrenta nueva demanda: Pareja de Adrián Di Monte la acusa de violencia de género

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Sandra Itzel, vuelve al centro del escándalo, debido a que recientemente se confirmó que enfrenta nueva demanda, pues Nuja Amar, que es reconocida por ser la actual esposa del ex de la artista y también actor, Adrián di Monte, decidió ampararse legalmente y acusarla de violencia de género por un video en redes sociales en el que la intérprete de Gato la insulta.

Como se sabe, la actriz y cantante decidió alzar la voz hace un par de años sobre la violencia que dice sufrió al lado de Di Monte, por lo que actuó legalmente en su contra, asegurando que a lo largo de los 10 años de romance la maltrató física y verbalmente, además de serle infiel. Como era de esperarse, el actor de El Maleficio ha negado constantemente estas declaraciones, pero desde que entró al reality, han salido a la luz recordatorios de su violencia, como audios filtrados por Sandra en su cuenta de Instagram.

Como se sabe, en medio de esta guerra de dimes y diretes, ambos han dado declaraciones propias, y en una ocasión, la exparticipante de La Granja VIP compartió un video en el que no solamente ataca al polémico actor de Televisa, sino que también a su esposa, a la que llamó con palabras altisonantes, incluso la propia Frida Sofía salió a defender a la pareja, asegurando que Sandra fue violenta y deberían ponerle un alto.

Se reúnen antes de la gala de La Casa de los Famosos México: Cinthia Aparicio (esposa de Alexis Ayala), el esposo de Mar Contreras y Nuja Amar (recién casada con Adrián Di Monte). ?

uD83CuDFA5: Cortesía pic.twitter.com/LEja0fH23M — @TVNotasmx (@TVNotasmx) August 11, 2025

Ahora, tras varios meses de este polémico video, mientras que Nuja y Adrián estaban en entrevista con el programa Siéntense Quién Pueda, el presentador de la emisión matutina, Alex Rodríguez, señaló que se enteró de una demanda, y le cuestionó el porqué la puso y como se sentía al respecto, a lo que ella señaló que estaba triste, pero que no podía quedarse por más tiempo callada y quería poner un alto a los ataques.

Finalmente, se dijo muy triste de que una mujer pueda expresarse tan cruel y violentamente en contra de otra mujer, en especial cuando no hay como tal una enemistad, pues ella se mantiene firme en que no se metió en el matrimonio y que no ha hecho nada en contra de la exparticipante de Inseparables, como para que ella sí hable de esta manera, y no pide más que respeto y que no la vuelva a insultar.

Fuente: Tribuna del Yaqui