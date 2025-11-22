"Se aclaró con el sol": Kate Middleton habla de su polémico cambio de 'look' en evento de la Corona

Inglaterra, Reino Unido.- La reconocida royal británica, Kate Middleton, ha regresado a los eventos de la Corona, tras varios meses de descanso desde su última aparición pública, y aunque su presencia al lado de su esposo, el Príncipe William, llamó la atención, lo que la ha hecho tema de conversación en Londres, fue que habló de su polémico cambio de 'look', de castaño a mechas rubias, asegurando que fue porque su cabello "se aclaró con el sol".

En marzo del 2024, el Palacio de Buckingham confirmó que la Princesa de Gales padecía un tipo de cáncer y se sometería a un tratamiento de quimioterapia, por lo que mantendría un perfil bajo de manera pública. Por fortuna, en septiembre del 2024, anunció que su tratamiento llegó a su final y en enero del 2025, oficialmente entró en remisión, por lo que ha regresado poco a poco a sus compromisos con la Corona.

Como se sabe, el pasado 24 de agosto de este 2025, Kate reapareció en el Castillo de Balmoral junto a su esposo y sus tres hijos, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, durante la tradicional visita dominical a la iglesia de Crathie Kirk, ritual instaurado por la reina Victoria en 1848. En aquella ocasión, aunque la familia estaba completa, lo que se robó la atención, fue que su cabello castaño estaba mucho más claro con mechas claramente rubias.

Dado a que también se podía ver algo más largo de lo usual, se llegó a decir que posiblemente la nuera de la difunta Princesa Diana habría hecho un cambio con tinte, o simplemente usando extensiones de pelo, que causó tal revuelo al no ser una práctica común por parte de los miembros de la Corona británica, ya que suelen mantener una rutina tradicional.

Ahora, a meses de esta situación tan polémica, una vez más la nuera del Rey Carlos III volvió a dar de que hablar con el tema, debido a que en su aparición en el evento de este mes de noviembre, durante una conversación entre bastidores en el evento, que marcó el regreso de William y Kate a la alfombra roja por primera vez en dos años, con la actriz Su Pollard, Kate respondió a esta gran duda, afirmando que su pelo "solía ser castaño, pero se ha aclarado con el sol".

Fuente: Tribuna del Yaqui