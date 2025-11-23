A 21 años de 'Peter Pan', Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood protagonizarán una comedia romántica

Los Ángeles, Estados Unidos.- La infancia de muchos podrá ser recordada con la nueva película que está preparando el actor estadounidense Jeremy Sumpter, quien se hizo famoso a muy corta edad tras protagonizar al característico niño del país de Nunca Jamás en la versión de P.J. Hogan de Peter Pan: La gran aventura. A continuación, te contaremos la sorpresa que está preparando el joven de 36 años.

Más de dos décadas después, los fans de la parejita infantil Peter Pan y Wendy podrán ver a los actores reunidos en una nueva comedia romántica, la cual lleva por nombre Strawberry Roan y además marca el debut de Jeremy como director. Por supuesto, la emoción del público es grande, pues como se recordará, cuando eran adolescentes fueron novios y en varias ocasiones el actor ha hablado muy bien de la ahora mujer casada.

Sobre el proyecto

Antes que nada, es importante abordar el filme donde, al menos en la ficción, volverán a ser pareja. La historia de Strawberry Roan, escrita por Courtney Paige y Julia Mulberry, se centra en la vida de una joven apasionada por los caballos, quien, junto a un operador fallido en la bolsa, gasta sus ahorros con el propósito de cumplir su sueño de fundar un santuario para caballos en México.

De acuerdo con medios locales, esta cinta promete tocar temas como la ambición, la confianza, la fe y, sobre todo, la conexión que existe entre los enamorados. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con certeza cuándo se estrenará, pero según rumores muy posiblemente comenzará a rodarse entre el 20 de marzo y el 21 de junio. En TRIBUNA estaremos al pendiente de la información oficial que surja conforme se acerque la fecha.

En lo que respecta al artista, según el medio Deadline, se siente emocionado por esta nueva faceta en su carrera y le alegra compartir este logro con su amiga, pues mencionó que, a pesar de todos estos años, considera que volver a trabajar uno al lado del otro es como estar en "casa". De hecho, Sumpter participó en la serie de televisión de NBC Friday Night Lights (2008-2010), mientras que Rachel formó parte de El perfume: Historia de un asesino.

