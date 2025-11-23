"Abrázame fuerte": Ángela Aguilar dedica mensaje a su padre Pepe Aguilar y comparte tierna FOTO

Ciudad de México.- Después de que el reconocido cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, saliera indirectamente en defensa de su hija —quien suele ser muy atacada en redes sociales— al asegurar que las mujeres se agreden más entre ellas y que los hombres no son tan "argüenderos", hace un par de horas la intérprete de Qué agonía tuvo un gesto muy especial con su progenitor.

La esposa del músico sonorense Christian Nodal compartió en sus historias una emotiva fotografía donde aparece abrazando a su padre y acompañó la imagen con la canción que él mismo interpreta titulada Mi credo. En la instantánea se observa a Ángela sonriendo mientras Pepe le da un beso en la cabeza. Además, la talentosa joven de 22 años escribió un fragmento del tema: "Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte".

Pepe Aguilar arremete contra las mujeres

"Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas. Aquí sí les voy a decir la verdad, datos duros: en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres", afirmó el empresario, quien —como informamos en TRIBUNA— también mencionó que estadísticamente México es el país que más ataca a sus propios compatriotas, comentario que surgió a raíz de una declaración hecha por Danna Paola en un evento.

Por otro lado, este mismo mes Ángela volvió a colocarse en el centro de una polémica por supuestamente tratar mal al actor Vadhir Derbez. La situación ocurrió durante la ceremonia de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, donde el hijo de Eugenio Derbez saludó brevemente a la nieta de Flor Silvestre y a Nodal. Sin embargo, el encuentro fue fugaz, ya que la pareja se alejó mientras la estadounidense seguía disculpándose con el artista.

Historia de Ángela Aguiar

En ese momento, algunos usuarios fueron más lejos y consideraron que quien actuó de manera extraña fue Christian, insinuando que pudo sentir celos por la cercanía entre Derbez y Aguilar. No obstante, hasta la elaboración de esta nota, el asunto continúa siendo un completo misterio y solo se trata de especulaciones de internautas que no han sido abordadas por los involucrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui