Emiliano Aguilar comparte emotivo mensaje tras muerte de un ser querido: "Te quiero un chi…"

Ciudad de México.- Hace unas horas, alarmó a sus seguidores en Instagram el rapero mexicano Emiliano Aguilar, pues el primogénito del cantante Pepe Aguilar compartió un emotivo mensaje donde se despedía de una persona, lo que preocupó a sus fans, quienes comenzaron a enviarle sus condolencias por los duros momentos que seguramente está atravesando. ¿Quién murió?

Se trata de un amigo al que Emiliano se refirió como Jessy. Aunque se desconocen mayores detalles sobre el hombre al que llamó “compa”, el escrito deja claro que era alguien muy especial en la vida del músico. En los comentarios, las personas comenzaron a compartir sus propios duelos y cómo lograron aceptar poco a poco la pérdida de un ser querido con el que tenían una gran conexión.

"Descanse en paz, Jessy. Te quiero un chi… Siempre estuviste para mí cuando andaba valiendo madres", escribió el hermano de Ángela, y les pidió a sus seguidores que valoren a sus amistades porque nunca se sabe cuándo dejarán de verlas: "Disfruten y cuiden a sus amigos. Nunca saben cuándo se van a retirar de este mundo. Mi compa ya no está y esta herida nunca va a sanar", puntualizó.

Post de Emiliano Aguilar

Rumores

Algunos internautas preguntaron de quién se trataba, pero Emiliano todavía no ha respondido. Quienes sí se pronunciaron fueron algunos usuarios que aseguraron que el fallecido solía ser el encargado de la tienda de joyería del famoso. En TRIBUNA, por supuesto, estaremos al pendiente si surge nueva información. Por lo pronto, todo parece indicar que la celebridad decidió vivir su duelo de manera privada.

#Tendencias | 'Escorpión Dorado' rompe el silencio tras pelea con Marc Crosas en la final de la Kings League (VIDEO) uD83DuDE33uD83DuDCF9https://t.co/E590WirOjG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Indignación

Como se sabe, en fechas recientes la relación del joven de 32 años con su familia paterna no es buena; incluso, el propio intérprete de Por mujeres como tú confesó en entrevista con la periodista de espectáculos Paty Chapoy que no conocía a la hija de su padre. No obstante, con esta lamentable noticia, el fandom de Emiliano se molestó porque no le ha dado el pésame a su propio hijo

Fuente: Tribuna del Yaqui