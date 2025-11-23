Emma Coronel lanza documental sobre su vida con 'El Chapo' Guzmán; así puedes verlo (VIDEO)

Ciudad de México.- Emma Coronel Aispuro es una exreina de belleza estadounidense, mundialmente conocida por ser la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos más peligrosos de la historia de México. En las últimas horas, el nombre de la modelo tomó especial relevancia al anunciar que lanzará un documental en el que, además de contar su vida, hablará del padre de sus gemelas.

Todo lo que debes saber del documental

Para empezar, lleva por título Casada con El Chapo: Emma Coronel habla y, según información extraoficial, promete incluir detalles inéditos que desde ya comenzaron a generar grandes expectativas. En cuanto a la fecha de estreno, está más cerca de lo que se espera, ya que saldrá el próximo viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, horario del Este de Estados Unidos, a través del canal Oxygen.

¿Será el único sitio donde se podrá ver?

La respuesta es no, porque una vez que se estrene, también estará disponible en la plataforma Peacock. De hecho, se podrá ver en Hulu y YouTube TV; el detalle es que únicamente estará disponible en Estados Unidos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si en un futuro los mexicanos tendrán acceso al material, pero cualquier actualización se publicará en TRIBUNA.

Está preso en Estados Unidos

¿Qué se puede esperar?

En Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, Emma Coronel contará su experiencia junto a El Chapo; sin embargo, eso no será lo único, ya que también abordará la polémica huida del capo a través de un túnel de más de un kilómetro y medio. Por último, la modelo hablará de lo que vivió como familia durante su captura y posterior extradición a Estados Unidos, donde actualmente cumple su cadena perpetua.

The wife of the notorious drug lord, El Chapo, is shining a light on her story in the Oxygen ONLY special Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks. This special event premieres Friday, November 28 on Oxygen True Crime. pic.twitter.com/6xxxILVohF — Oxygen True Crime (@oxygen) November 20, 2025

Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por 26 delitos estrechamente relacionados con drogas y conspiración para cometer asesinato. Ante todo, la sentencia se emitió tras un juicio de tres meses el pasado 12 de febrero de 2019, y quien tomó la decisión fue el juez Brian Cogan en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Fuente: Tribuna del Yaqui