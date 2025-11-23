En el aniversario luctuoso de Silvia Pinal, revivimos sus filmes que dejaron huella en el cine mexicano

Ciudad de México.- Silvia Pinal fue una de las actrices más reconocidas de la Época de Oro del cine mexicano y, a lo largo de su carrera, participó en numerosas películas que hasta la fecha siguen siendo un referente del entretenimiento en nuestro país. Sin embargo, al inicio de su vida profesional, la talentosa joven soñaba con ser cantante, pero una experiencia difícil provocó que cambiara por completo su rumbo.

De acuerdo con información en línea, la mujer que algún día dejaría un legado falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años. Su muerte se debió a una infección en las vías urinarias que se complicó tras ser hospitalizada, aunque no era su único problema de salud, ya que desde hace tiempo enfrentaba diversas afecciones que la llevaron a ingresar al hospital en múltiples ocasiones.

Un poco de su vida

A pesar de que desde muy pequeña sus dotes para la actuación eran deslumbrantes, decidió orientar su vida hacia otra área. Cuando tuvo la oportunidad, se inscribió en el Instituto Washington, donde estudió taquimecanografía. Pero eso no fue todo, ya que incluso se animó a participar en un concurso de belleza llamado Princesa Estudiantil de México, en el que obtuvo un merecido segundo lugar. Posteriormente, quiso incursionar en la ópera en la Academia del maestro Reyes Retana, aunque nunca imaginó que una audición fallida para La Traviata le quitaría las ganas de continuar en ese camino, optando finalmente por el arte dramático.

Silvia Pinal realizó bastantes películas

Películas que marcaron su carrera

El rey del barrio (1950), de Gilberto Martínez Solares: Esta película reunió a dos grandes figuras, Germán Valdés, conocido como Tin Tan, y, por supuesto, la hermosa Silvia Pinal Hidalgo. La historia se centra en un hombre que lleva una vida semejante a la del icónico Robin Hood, dedicándose a estafar a mujeres millonarias, pero el conflicto comienza cuando La Nena se enamora perdidamente de él.

Viridiana (1961), de Luis Buñuel: A pesar del paso de los años, esta cinta sigue siendo una de las más icónicas para el público. Silvia trabajó junto a Fernando Rey y Francisco Rabal, y la película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La trama, que gira en torno a una novicia llamada Viridiana, fue tan controversial que fue prohibida en España. Entre los temas que aborda se incluyen la fe, la redención y la futilidad de la caridad mal dirigida.

Murió el 28 de noviembre de 2024

Simón del desierto (1965), de Luis Buñuel: Participan Claudio Brook, Hortensia Santoveña y Enrique Álvarez Félix. Esta obra destaca en el repertorio del director. La historia sigue a Simón, quien enfrenta las tentaciones del Diablo y la crítica de los monjes, ofreciendo un equilibrio entre fe, moralidad y las circunstancias de la vida para quienes deseen disfrutarla.

Modelo Antiguo (1992), de Raúl Araiza: Silvia Pinal comparte créditos con Alonso Echánove, Daniela Durán, Raúl Araiza Jr. y Norma Herrera. La historia retrata a un exmodelo que, debido a su edad, enfrenta dificultades para adaptarse a los cambios en su vida y en la industria. A través de recuerdos, se conoce parte de su pasado y cómo llegó a su realidad actual.

Silvia Pinal, mujer adelantada a su época. Vivió como quiso, poco le importó el estigma sobre las mujeres divorciadas y el que pesaba sobre las mujeres que se relacionaban con hombres menores que ellas. Se quitó la ropa y los complejos.



Un ícono absoluto. Y de la moda también pic.twitter.com/ydV8gGZU7N — Fernanda Sánchez (@Mafersar) November 29, 2024

Tercera llamada (2013), de Francisco Franco Alba: En esta película compartió créditos con Karina Gidi, Irene Azuela, Fernando Luján, Ricardo Blume, Cecilia Suárez, Rebeca Jones, Mariana Treviño, Anabel Ferreira, Víctor García, Eduardo España y Martín Altomaro. Aunque se trata de una comedia, aborda la crisis personal, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de la fe.

