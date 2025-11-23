"En medio del dolor": Actor de '¿Qué culpa tiene el niño?' y su esposa revelan el diagnóstico de su hija

Ciudad de México.- Una de las situaciones más difíciles para cualquier padre es ver sufrir a su hijo, pero en ocasiones es inevitable, especialmente cuando atraviesan alguna enfermedad. El actor mexicano Ricardo Abarca, conocido por protagonizar la popular película ¿Qué culpa tiene el niño? junto a Karla Souza, está viviendo en carne propia lo doloroso que es enfrentar problemas de salud dentro de la familia.

La hija del también integrante del grupo musical M5 fue diagnosticada con diabetes tipo 1, noticia que compartió a través de Instagram su esposa, Diana Neira. Desde hace cuatro meses, asegura Diana, su mundo se detuvo, pues les duele ver cómo a su pequeña deben extraerle una gota de sangre cada día. Además, reconoce que en el proceso han llorado y hasta se han preguntado por qué tuvo que tocarle a la niña.

"Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo la Sangre de Jesús, derramada en la cruz por sanidad completa: espiritual, emocional, mental y física. Y clamo con fe por el milagro que sé que puede hacer. Julieta tiene una fuerza que solo Dios pudo plantar en ella. Su sonrisa ilumina los días nublados, y su valentía de roble nos enseña a no rendirnos", escribió Diana.

Fotografía que subió Diana Neira

De igual forma, la colombiana aprovechó para enviar fortaleza a todas las mamás que atraviesan momentos similares al ver sufrir a sus hijos. Por su parte, los comentarios se llenaron de mujeres compartiendo experiencias parecidas y enviándole buenos deseos. Cabe destacar que la publicación estuvo acompañada de una fotografía donde la pequeña aparece con una bata de hospital frente a un ventanal, mientras su madre la abraza.

#Tendencias | Miss Universo de luto: Fallece Erna Martha Bauman, actriz mexicana y semifinalista en 1956 uD83DuDC78uD83CuDFFB??https://t.co/euHrRV4e7T — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

"Si tú también tienes un hijo o hija con diabetes tipo 1, te abrazo. Si eres una mamá librando la batalla de un diagnóstico, te abrazo con el corazón. Julieta: papá, tu hermana y yo te amamos profundamente. Dios va delante, y nosotros vamos contigo. Juntos siempre", concluyó la mujer que contrajo nupcias con el originario de Morelia, Michoacán, quien dio vida a César Herrera en Pacto de silencio (2023).

Fuente: Tribuna del Yaqui