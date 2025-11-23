'Escorpión Dorado' rompe el silencio tras pelea con Marc Crosas en la final de la Kings League (VIDEO)

Ciudad de México.- Alex Montiel es un reconocido influencer al que la mayoría identifica como el Escorpión Dorado, un personaje creado por él mismo con el que suele entrevistar a figuras del espectáculo en su plataforma de YouTube. Sin embargo, esta nota en particular no tiene relación con su trayectoria profesional, ya que ahora abordaremos una de sus más recientes controversias, la cual está generando amplio revuelo en redes sociales.

El pasado viernes 21 de noviembre se llevó a cabo la final de la Kings League en México, donde se enfrentaron Pelusa Caligari y Furia FC. Ante la inminente derrota, se desató un conflicto entre Alex Montiel y Marc Crosas, presidente de la Kings League Américas. En las imágenes se observa cómo el creador de contenido se acerca al exfutbolista y lo señala con el dedo, aparentemente como advertencia.

Por fortuna, los presentes reaccionaron con rapidez y lograron separar a los involucrados. No obstante, como suele suceder, los internautas comenzaron a opinar sobre lo ocurrido. Muchos consideran que el altercado fue innecesario, pues en el deporte unas veces se gana y otras se pierde, por lo que es importante saber aceptar los resultados. De hecho, la mayor crítica recae sobre el Escorpión Dorado, ya que fue él quien primero se aproximó al empresario.

Tuvieron que intervenir

El 'Escorpión Dorado' se pronunció

A través de su perfil en X (antes Twitter), la personalidad de internet compartió su versión de los hechos: "Les falló, no fue el Escorpión, fui yo. Y el que fue a reventar a mi entrenador fue el provocador de Crosas, que cruzó toda la cancha para echarle pleito a mi DT hasta que le puse un alto a Marc. Chingón 'director' de competición que provoca un pedo que pudo llegar a más”, aseveró el comediante.

Les falló, no fue el Escorpión, fui yo. Y el que fue a reventar a mi entrenador fue el provocador de Crosas que cruzó toda la cancha para echarle pleito a mi DT hasta que le puse un alto a Marc. Chingón “director” de competición que provoca un pedo que pudo llegar a más https://t.co/IBY46Qg5yP — Alex Montiel (@AlexMonthy) November 22, 2025

Por su parte, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el exfutbolista español naturalizado mexicano no se ha pronunciado sobre el tema. Tras la publicación del mensaje de Alex, algunos usuarios se posicionaron de su lado, pues aseguran que ya habían notado cierto comportamiento negativo por parte de Marc Crosas, destacando entre lo más relevante sus gestos de aparente desagrado hacia el equipo del Escorpión Dorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui