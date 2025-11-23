¿Fraude en TV Azteca? Quién sería el sexto eliminado de 'La Granja VIP', según las encuestas

Ciudad de México.- Después de las polémicas y enemistades con la nominación, salvación y la primera doble traición, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería la o el sexto eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los porcentajes de apoyo están muy disparejos, y la balanza está muy inclinada a cierto punto, ¿acaso habrá fraude en TV Azteca?

El pasado miércoles 19 de noviembre del año en curso, se realizó la sexta Asamblea, que es donde los concursantes se reunieron en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, los nominados resultaron ser Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, Alberto del Río 'El Patrón', Kike Mayagoitia y Kim Shantal.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 20 de noviembre, la salvación fue ganada por el actor de Rebelde de la serie de Netflix, quién además de sacarse del riesgo, la noche del pasado viernes 21 de noviembre, en la noche de la traición, el galán de melodramas salvó al luchador de la WWE, metiendo en su lugar a Eleazar Gómez, quien decidió meter a a su vez César Doroteo.

Ante esto, en la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para ser salvado está Gómez con el 36 por ciento a favor, en segundo lugar está Adame con el 30 por ciento, en tercer lugar está Teo con el 17 por ciento, en cuarto está Shantal con el 10 por ciento, mientras que Kike está en último lugar con el 7 por ciento, lo que la haría el sexto eliminado.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre el menos votado y el segundo menos votado, todo podría cambiar y al final resultar que sería Kim la eliminada.

Fuente: Tribuna del Yaqui