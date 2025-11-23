Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 23 de noviembre de 2025: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este domingo 23 de noviembre trae una energía distinta, más ligera pero profunda, que según los horóscopos de Mhoni Vidente impulsará a muchos signos a tomar decisiones que habían evitado por miedo o por duda. La energía astral se mueve con fuerza hacia la introspección, pero también abre caminos nuevos en lo emocional y lo profesional.

Durante este domingo, los horóscopos de hoy dicen que será común sentir pequeños destellos de claridad que antes no estaban ahí: ideas que se acomodan, conversaciones que liberan tensión, y una intuición que se vuelve más certera de lo normal. Para algunos, incluso puede ser el inicio de un giro inesperado que marcará la semana que viene. ¡Lee más sobre los mensajes de Mhoni Vidente aquí!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY domingo 23 de noviembre

Aries

Este domingo 23 de noviembre, tendrás un momento de lucidez que te permitirá resolver un conflicto personal. En lo laboral, una idea que dabas por perdida vuelve a tomar fuerza, dice Mhoni Vidente.

Tauro

Este domingo será ideal para ordenar pendientes y liberar cargas. Recibes una noticia relacionada con un trámite o acuerdo que beneficia tu estabilidad. En lo emocional, te sentirás más seguro de tus decisiones.

Géminis

Tu creatividad despertará de forma intensa y te ayudará a retomar un proyecto olvidado. En el amor, alguien busca acercarse con intenciones sinceras. Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente.

Cáncer

Te llegan señales claras sobre algo que te preocupaba desde hace semanas. Es un buen día para cerrar ciclos familiares y poner límites sanos. Una invitación inesperada te alegrará la tarde.

Leo

Una oportunidad profesional aparece sin que la busques. Deberás actuar con rapidez para aprovecharla. En lo personal, te sientes más libre y con ganas de recuperar hobbies que dejaste atrás. Mhoni Vidente dice que te irá bien.

Virgo

Este domingo te impulsa a equilibrar tu energía y reorganizar tus prioridades. Recibes un mensaje que te dará tranquilidad. En el amor, una conversación pendiente finalmente se da.

Libra

Es un día cargado de intuición: confía en ella antes de tomar decisiones importantes. Un plan relacionado con viajes o estudios se activa y te motiva profundamente. Evita darle vueltas a lo que no puedes controlar.

Escorpio

Tu lado más analítico sobresale, ayudándote a tomar una decisión financiera con claridad. En el entorno personal, conectas con alguien que te brinda apoyo genuino. Cambios positivos están en camino.

Sagitario

La energía del día favorece los comienzos. Un nuevo reto o propuesta toca tu puerta y podría abrirte horizontes interesantes. En lo sentimental, te sientes más seguro de lo que quieres.

Capricornio

Resuelves un pendiente que venías arrastrando desde días atrás. Un consejo de alguien mayor te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva. Momento ideal para fortalecer vínculos importantes.

Acuario

Tendrás un domingo 23 de noviembre inspirador que te permitirá visualizar tu futuro con más claridad. En lo laboral, recibes información clave para tu siguiente movimiento. Alguien busca reconciliación.

Piscis

Una idea económica toma forma y te permitirá iniciar un plan a mediano plazo. En lo sentimental, dejas de idealizar a alguien y eso te da una nueva libertad emocional. Excelente momento para escuchar tu voz interior.

Fuente: Tribuna del Yaqui