Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 24 de noviembre 2025: Destino de tu signo esta semana con Luna en Capricornio

Este lunes 24 de noviembre de 2025 llega con una energía determinada y de avance, ideal para retomar el control después de días de cansancio o dispersión. Con la Luna transitando por Capricornio, el ambiente astral impulsa la disciplina, el enfoque y las decisiones prácticas que ayudan a ordenar la semana desde el primer día.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY LUNES 24 de noviembre de 2025

Aries

Viene un lunes de decisiones importantes. No dudes de lo que sientes, tu intuición anda finísima. En el trabajo te llega una oportunidad que no debes dejar pasar. En el amor, alguien vuelve a buscarte… tú decides si le abres la puerta.

Tauro

Te espera un día de orden y claridad. Vas a querer poner límites y qué bueno, porque hay gente que se está pasando. En el amor, una conversación pendiente por fin se da. No tengas miedo a decir lo que realmente quieres.

Géminis

La semana arranca con movimiento y llamadas inesperadas. Buen día para trámites, firmas y resolver pendientes. En el amor, te pueden confundir con actitudes dobles… aclara antes de que se haga un malentendido.

Cáncer

Tu energía se estabiliza y retomas algo importante que habías dejado a medias. En el amor, estarás más sensible de lo normal, pero eso te ayuda a conectar mejor. Hoy no discutas, mejor escucha.

Leo

Lunes poderoso. Lo que digas hoy se cumple, así que cuidado con tus decretos. En el trabajo llega una noticia que te levanta el ánimo. En el amor, alguien está pensando demasiado en ti.

Virgo

Te sacudes la flojera y arrancas la semana con mucha productividad. Cuidado con estresarte más de lo necesario. En el amor, algo se acomoda por fin y te deja respirar en paz.

Libra

Tu encanto anda imparable. Hoy convences, negocias y logras que te digan que sí. En el amor, viene un acercamiento bonito que te devuelve la ilusión. No dudes tanto.

Escorpio

Llega claridad mental para algo que te tenía inquieto. Suelta el control y deja que las cosas fluyan. En el amor, alguien quiere hablar contigo seriamente. Prepárate para verdades fuertes pero necesarias.

Sagitario

Comienza una etapa de reacomodos. Hoy puedes sentirte un poco presionado, pero es porque viene un avance grande. En el amor, alguien del pasado quiere volver a entrar en tu vida.

Capricornio

Tu signo se fortalece con la Luna: energía, enfoque y productividad a tope. Aprovecha para avanzar en temas laborales. En el amor, necesitas más calma y menos exigencia.

Acuario

No dejes que los comentarios te bajen el ánimo. Eres más fuerte de lo que aparentas. En el amor, viene un mensaje que te emociona. En el trabajo, una idea tuya empieza a tomar forma.

Piscis

Viene un lunes de revelaciones. Hoy comprendes algo que no habías querido ver. En el amor, una energía dulce te acompaña; si estás en pareja, se fortalece, y si estás soltero, alguien se acerca con buenas intenciones.

