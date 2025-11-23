Miss Universo de luto: Fallece Erna Martha Bauman, actriz mexicana y semifinalista en 1956

Ciudad de México.- Erna Martha Baumann fue una destacada modelo y actriz mexicana que dejó una gran huella en el mundo del espectáculo, pues ayer sábado 22 de noviembre se confirmó su lamentable fallecimiento a los 87 años de edad. Aunque en realidad su deceso ocurrió el viernes, la noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado oficial.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada. A sus familiares y amigos enviamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", escribió la organización en sus redes sociales.

Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo la causa de su partida, los internautas ya han dejado mensajes de pésame y se han dedicado a recordar las numerosas producciones cinematográficas en las que participó. De hecho, sus seres queridos aún no se han pronunciado, por lo que tampoco se ha revelado de qué murió exactamente la talentosa artista.

Una de sus películas más emblemáticas

Un poco sobre Erna Martha Baumann

Muchos se sorprendieron al recordar que Erna Martha fue semifinalista de Miss Universo 1956, especialmente porque recientemente México obtuvo a su cuarta representante coronada en el certamen internacional con la hermosa Fátima Bosch. Ahora bien, retomando la trayectoria de la mujer que dejó un importante legado en el cine nacional, a continuación te contamos un poco de su paso por el prestigioso concurso.

Tras ganar Miss Universo México, se trasladó a Estados Unidos, donde el certamen fue finalmente ganado por Carol Ann Laverne Morris, la representante del país anfitrión, convirtiéndose en la segunda estadounidense en obtener la corona. Asimismo, en su carrera actoral destacan sus papeles más entrañables en La invasión de los vampiros, El vampiro sangriento y Vampire Hookers. En televisión brilló en Cárcel de mujeres y en 1997 con Rivales por accidente.

