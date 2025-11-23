¿Otra roja sale de 'Exatlón México'? Filtrarían quién sería eliminada HOY domingo 23 de noviembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el octavo ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a una de sus atletas. Ante esto, según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría tres rojas y dos azules en competencia, y también han revelado quién sería la eliminado de la semana, ¿acaso será otra roja la que salga del reality?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que habrá sorpresas, y que al parecer, tras perder a seis de sus participantes, ahora, este domingo 23 de noviembre, sería nuevamente uno del color rojo el que deberá de decir adiós.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 23 de noviembre, para colocar en riesgo a la cuarta atleta femenina de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Koke Guerrero, agregando a la eliminación a una segunda integrante de los rojos, que supuestamente sería Ella.

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los rojos van a perder a uno de sus integrantes, destacando que sería Edna, quien es la que tiene mayores probabilidades de perder ante sus colegas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían romper su mala racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui