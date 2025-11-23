Rumores estallan: Fans aseguran que Zendaya espera un hijo de Tom Holland tras VIDEO viral

Los Ángeles, Estados Unidos.– Una de las parejas favoritas de la industria de Hollywood es la conformada por el reconocido actor británico Tom Holland y la emblemática cantante y actriz estadounidense Zendaya, pues la gran mayoría de sus fans les tomó un enorme cariño cuando anunciaron su noviazgo en 2021 y, de hecho, a finales de 2024 se comprometieron oficialmente en un evento privado.

Su historia de amor comenzó en el set de Spider-Man: Homecoming en 2017 y, en realidad, toda su relación se ha desarrollado lejos de los reflectores, salvo en ciertas ocasiones en las que se les observa juntos en alfombras rojas. Antes de iniciar su romance, ambos tuvieron relaciones con otras figuras del espectáculo, como el cantante John Mayer en el caso de Zendaya, y la actriz y modelo Nadia Parkes en el caso del intérprete de Peter Parker.

¿Zendaya está embarazada?

Recientemente las redes sociales estallaron después de que se difundiera un video donde aparece la exestrella de Disney con lo que algunos usuarios interpretaron como una posible "pancita" de embarazo. Todo comenzó cuando la cuenta de X (antes Twitter) @ialmostdowey publicó un clip que actualmente supera los 16.4 millones de visualizaciones. En este se ve a Tom Holland disfrazado de Spider-Man acompañado por Zendaya, quien lleva un llamativo abrigo negro.

Aseguran que podría estar embarazada

Sin embargo, lo que más generó especulaciones fue que la joven de 29 años de edad, en un momento, colocó sus manos sobre el abdomen y, según algunos, intentó cubrirlo. La persona responsable de iniciar el revuelo añadió el siguiente comentario: "No me pueden engañar. Está embarazada", aseguró el perfil, que posteriormente aclaró que no cuenta con ninguna prueba de que sea real.

they can’t fool me. she’s so pregnant pic.twitter.com/iXQLZNWOw3 — glo ???uD83DuDD25 (@ialmostdowey) November 20, 2025

Nueva película de Tom Holland

No hay que olvidar que la nueva cinta de Spider-Man, titulada Spider-Man: Brand New Day, se estrenará el 31 de julio de 2026. Originalmente la fecha prevista era el 24 de julio del mismo año, pero sufrió un ligero retraso. Hace unos meses Holland padeció un inesperado accidente durante el rodaje que lo dejó fuera de acción por poco tiempo; afortunadamente, el actor ya se encuentra recuperado y la producción continúa avanzando en una película que muchos fanáticos esperan con gran entusiasmo.

Fuente: Tribuna del Yaqui