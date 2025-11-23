¿Se acabó la amistad? Miss Venezuela sorprende al apoyar críticas hacia Fátima Bosch

Ciudad de México.- La representante de Venezuela en Miss Universo, Stephany Abasali, está recibiendo fuertes críticas en redes sociales, comentarios que los usuarios consideran justificados porque supuestamente dio "me gusta" a videos donde hablaban mal de la ganadora del certamen, la mexicana Fátima Bosch. La indignación entre los mexicanos es considerable, pues ambas concursantes se mostraron muy unidas durante la competencia.

¿Es hipócrita?

Muchos internautas la señalan de "hipócrita" y "mala amiga". Cabe destacar que en su perfil de TikTok —el cual, según se dice, utilizó para lanzar indirectas contra Fátima— ya no aparecen las presuntas reacciones. No obstante, esto no disminuyó el malestar y podría influir el hecho de que Stephany, en diversas entrevistas, había expresado sentirse feliz de que su compañera resultara vencedora.

De hecho, según información de Telemundo, la unión entre las hermosas mujeres llegó al grado de que incluso pactaron que quien consiguiera el puesto más alto invitaría a la otra a vacacionar a su país. El furor por sus interacciones fue tan inmenso que algunos ya hasta habían formado una pareja ficticia donde ellas eran las protagonistas. Por el contrario, ahora la mayoría le exige explicaciones a Abasali.

La tachan de "hipócrita"

Polémica por el reinado de Fátima Bosch

Como informamos hace unas horas en TRIBUNA, desde que Fátima Bosch obtuvo la corona, en redes sociales se desató una batalla campal, pues un sector asegura que su padre, Bernardo Bosch —Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex)—, habría influido en el resultado debido a su cercanía con Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization.

#Tendencias | Entre acusaciones, Pemex aclara su relación con Fátima Bosch y se deslinda del certamen Miss Universo uD83DuDC78uD83CuDFFB?https://t.co/cq5lh0I5w8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Además, se involucró directamente a la compañía estatal mexicana, algo que Pemex descartó este domingo mediante un comunicado, aprovechando para aclarar que la felicitación hacia Fátima solo respondió al furor nacional generado por su triunfo: "Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente. Asimismo, Pemex aclara que no tiene injerencia con los directos", señala el escrito.

