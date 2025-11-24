¿Adiós TV Azteca? Pato Borghetti confirma su renuncia a 'Venga la Alegría' al aire; esta es la razón

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor de origen argentino, Pato Borghetti, recientemente causó un gran shock, debido a que ha confirmado que decidió renunciar a Venga la Alegría, mientras que en el programa seguían al aire, dando la importante razón que lo alejaría de la emisión matutino, ¿acaso también le dirá adiós a TV Azteca?

Borghetti comenzó su carrera en su natal argentina, pero en la década de los 90's decidió arriesgarse y comenzó su ascenso en México de la mano de Televisa, en donde formó parte de grandes producciones que lo llevaron a la fama, como Rebelde y Atrévete A Soñar, pero, así como muchos otros artistas, no solo se quedó con las 'mieles' de la empresa San Ángel, sino que también decidió probar suerte en otras empresas y desde hace nueve años brilla como presentador en el Ajusco.

Pero ahora, a casi una década en la emisión matutina, el reconocido esposo de Odalys Martínez ha decidido sincerarse con sus colegas y con el público, anunciando en pleno programa en vivo, que el viernes 19 de diciembre de este 2025, será su último día en dicho programa: "Por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en Venga la Alegría todos los días con ustedes y con ustedes", dijo Pato.

Ante esto, señaló que era una decisión agridulce, pues aunque ha sido muy feliz en los últimos años, y le duele dejar atrás la emisión matutina, también es para mejorar en su vida profesional y hacer unos proyectos que tiene mucho tiempo anhelando hacer y espera pronto poder hablar: "He sido muy feliz aquí. He pasado tantas cosas, alegrías, tristezas, momentos difíciles, pero poder compartir con ustedes y con cada uno de los conductores que me tocó en estos nueve años, que han sido muchos que pasaron por aquí y de los cuales de todos aprendí mucho".

Finalmente, Pato declaró que él seguirá formando parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, y que tiene varios planes para el próximo año 2026 para desarrollar dentro de la televisora, que por el momento no puede compartirles por cuestiones de contrato y que no se ha hablado de manera pública por parte de la empresa, pero que espera que pronto pueda platicar al respecto de esta situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui