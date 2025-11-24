¿Adrián Uribe, grave? Reportan la hospitalización del actor de Televisa; esto se sabe de su estado

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Adrián Uribe, recientemente ha despertado la preocupación entre sus miles de seguidores, debido a que se ha reportado su hospitalización de emergencia, de la que resultó que tuvo que ser intervenido de manera quirúrgica, y esto se sabe de su estado de salud actualmente, ¿acaso se ha revelado que se encuentra grave la estrella de Televisa?

Hace unas cuantas horas, el expresentador de ¿Quién es la Máscara? a través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que confirmó que hace poco tuvo que ser internado, y tras una serie de estudios, los médicos decidieron operarlo de su hombre derecho. Junto a esta información, el actor de melodramas compartió una foto en la que aparece con una férula en el brazo, y se muestra sonriente en la cama del hospital.

Pero, por fortuna, en el mismo post de su cuenta de Instagram, en el que confirma su operación y deja ver que está en recuperación, aclaró que todo estaba bien y que solamente necesitaría nos días de descanso para recuperarse al 100 por ciento: "Pues con la novedad de que me operaron del hombro, pero todo salió bien afortunadamente. Ahora unos días de reposo y como nuevo".

Como era de esperarse, con la noticia, hubo miles de seguidores que le externaron su preocupación y sus mejores deseos para una recuperación pronta. Por otro lado, se desconoce que fue lo que le pasó al actor de Cómo Tú No Hay Dos, pero se ha dicho que al parecer podría haber sido por algún accidente, aunque ni él, ni su equipo han salido ha aclarar las especulaciones detrás de su cirugía.

Cabe recordar que Uribe desde el 2018 ha dado varios sustos en cuestiones de salud, pues en el año antes mencionado tuvo un problema intestinal muy grave que casi le arrebata la vida, y es por este motivo que hace poco confirmó que ya tiene arreglado su testamento: "Ya tiene todo arreglado, pero no por esta situación. Él lo tiene porque, como Adrián se ha conducido, siempre ha sido un hombre muy precavido. Es muy formal en esas cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui